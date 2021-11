https://cz.sputniknews.com/20211117/cibulkova-je-zpet-ve-forme-a-lide-jen-sili-jste-jeste-krasnejsi-nez-pred-porodem-vzkazuji-ji-16541319.html

Cibulková je zpět ve formě a lidé jen šílí. Jste ještě krásnější než před porodem, vzkazují jí

Bývalá slovenská tenistka Dominika Cibulková pořádně zamakala na své formě a všem vytřela zrak. Poté, co se jí narodil syn, měla po porodu pár kilo navíc a... 17.11.2021, Sputnik Česká republika

A udělala dobře – proměna vyšla na jedničku s hvězdičkou a Cibulková jenom září. Právem ji tak můžeme zařadit do kategorie nejvíc sexy maminky na Slovensku.Exsportovkyně se tedy za své tělo rozhodně nestydí a nebojí se obléknout ani odvážnější modely, které sdílí také se svými fanoušky na Instagramu.Nedávno oblekla například dlouhé černé šaty od značky Balenciaga.A lidé šíleli. Vzkazovali jí, že je bohyně a že proměna je úžasná.Někteří na ní mohli doslova oči nechat.A také další její outfit stál za to. Tentokrát se jednalo o béžový komplet s černým vzorem, který krásně obepnul její tělo. I za něj si Cibulková vysloužila spoustu milých slov. Podle lidí jí to totiž sluší víc než kdy dřív.A mnozí souhlasili: „Dominiko, vypadáš skvěle… Záříš!“Cibulková ale vyrazila i do společnosti, kde se její postavičku mohli lidé prohlédnout naživo. I tentokrát si na sebe vzala odvážný přiléhavý overal od francouzské návrhářky Marine Serreové v přepočtu za 11 tisíc korun. A fanouškům spadla čelist.A vysvětlila, proč vlastně s hubnutím začala: „Chtěla jsem se zase líbit sama sobě, manželovi a obléknout si oblíbené kousky ze svého šatníku. To mě nakoplo.“Zdůraznila však, že to nebylo zadarmo. Musí totiž dodržovat tvrdou disciplínu. „Musím mít připravené jídlo, které budu jíst a nevymýšlet nic navíc. Pár měsíců jsem na vyvážené krabičkové dietě a nemůžu si to vynachválit,“ vysvětlila.Dominika CibulkováBývalá tenistka Dominika Cibulková se před nedávnem stala maminkou. Svého prvního synka Jakuba porodila v minulém roce 14. června. Začátkem listopadu 2019, právě v den křtu své knihy, vítězka Turnaje mistryň z roku 2016 ohlásila, že končí svou profesionální kariéru.V polovině ledna 2021 se její jméno začalo spojovat se skandálem, kdy vyšlo najevo, že se dotyčná nechala přednostně i se svým manželem naočkovat proti covidu-19.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

