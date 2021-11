https://cz.sputniknews.com/20211117/eu-vycleni-700-tisic-eur-pro-migranty-na-belorusko-polske-hranici-16545132.html

EU vyčlení 700 tisíc eur pro migranty na bělorusko-polské hranici

Na nouzovou pomoc migrantům, kteří se shromáždili na hranici mezi Běloruskem a Polskem, bude vyčleněno 700 tisíc eur, uvedla Evropská komise ve své zprávě. 17.11.2021, Sputnik Česká republika

„EU podporuje své partnery v oblasti humanitární pomoci, aby se zmírnilo utrpení lidí. <...> Vyzývám k neustálému přístupu humanitárních organizací z obou stran k poskytování pomoci většímu počtu migrantů,“ řekl evropský komisař Janez Lenarčič.Prostředky půjdou přes Mezinárodní výbor Červeného kříže a půjdou na nákup potravin, přikrývek, léků a hygienických potřeb.Migrační krizeV létě na hranicích Běloruska s Polskem a pobaltskými zeměmi zesílil proud uprchlíků z Blízkého východu a Afriky, kteří se snažili proniknout do západní Evropy.Situace se vyhrotila 8. listopadu, kdy se u zábran shromáždilo více než dva tisíce lidí. Několikrát se pokusili prorazit, ale Poláci použili slzný plyn. Poté migranti vytvořili spontánní tábor poblíž kontrolního stanoviště Bruzgi v Hrodenské oblasti.V pondělí se asi 3,5 tisíce lidí přesunulo z tábora na kontrolní stanoviště a usadilo se „přímo na hraniční čáře“. Následující den začaly střety s polskými bezpečnostními složkami. Migranti po nich házeli kameny a klacky a oni reagovali slzným plynem, zábleskovými granáty a vodními děly.Nyní na kontrolním stanovišti nikdo není: část uprchlíků se přesunula do transportního a logistického centra, kde pro ně Bělorusové zorganizovali nocleh, část se vrátila do lesa.Západ z toho, co se děje, viní Minsk, tam ale veškerá obvinění odmítají. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko vysvětlil, že země již nebude omezovat tok nelegálních migrantů, neboť kvůli sankcím na to nejsou „ani peníze, ani síly“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

