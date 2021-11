Foldyna: Když se tito migranti začnou prodírat přes Ukrajinu, Slovensko a Česko…

https://cz.sputniknews.com/20211117/foldyna-kdyz-se-tito-migranti-zacnou-prodirat-pres-ukrajinu--slovensko---cesko-16539291.html

Situace se mění každou hodinu. Včera večer se asi stovka migrantů pokusila překonat hranici s Polskem v oblasti Dubicze. Během dne 16. listopadu začali... 17.11.2021, Sputnik Česká republika

Děsivé záběry vysílají všechny televizní kanály na světě. Kvůli tvrdému odporu polských pohraničníků hledají migranti novou cestu, a to Ukrajina - Slovensko - Česká republika. To se zatím nestalo jen proto, že Ukrajina masivně posiluje svou hranici. Lze očekávat, že taková překážka zastaví zoufalé lidi? O svůj názor se podělil se Sputnikem poslanec SPD Jaroslav Foldyna:Neumím posoudit, jak dlouho je Ukrajina schopna a ochotna hlídat své hranice v takové míře jako dnes. Je ale jisté, že v tomto směru jsou ukrajinské možnosti omezené a že nemůže držet takové množství příslušníků ozbrojených sil, aby dokázali zachytit i malé skupinky jednotlivců, u hranic nekonečně dlouho. A protože totéž platí o každé zemi, tak Vámi zmíněné obavy jsou na místě.Co může udělat nová česká vláda (pětikoalice slibuje reformy ve všech oblastech) jako preventivní opatření, pokud migranti zvolí tuto cestu? A má cenu počítat se skutečným úsilím nové vlády v tomto směru?Na téma migrace a obrany státních hranic není v ČR možné diskutovat, aniž by se člověk vystavil riziku trestního stíhání. Jediný povolený názor je ten, že migrace je dobrá, migranti jsou hodní a bránit hranice proto není třeba. Proto vám můžu odpovědět pouze tak, že dříve se hranice bránily pomocí vojska se zbraní a fungovalo to.Ostatně, například prezident Masaryk říkal: „O hranice se nejedná, o hranice se střílí.“ V současné době by ho za takový výrok v ČR ale zřejmě zavřeli. Každý, kdo by dnes vydal rozkaz k ozbrojené obraně našich hranic, by se dopustil trestného činu, a tak nám nezbývá než doufat, že polské právní prostředí je jiné a obranu hranic umožňuje. Myslím, že my jsme v této věci zcela bezmocní. Naše ozbrojené složky mohou hranice hlídat pouze „zpěvem, tancem, či recitací”, nedovedu si za současné situace v politice představit, že by vojáci použili k ochraně hranic zbraně.Diskuse o migraci a obraně státních hranic je v ČR trestná?Při líčení pražského odvolacího soudu v červnu tohoto roku prokurátor konstatoval, že už jen požadavek na ozbrojenou ochranu hranic je trestným činem a soud mu dal následně za pravdu. Otevřená diskuse na toto téma je tedy u nás legálně nemožná. Další věcí je, že strany nové vládní koalice jsou strany vesměs silně proimigračně benevolentní, takže to vypadá, že nám opravdu nezbývá než doufat, že to migranti vezmou jinudy. Co se týká vámi zmíněných reforem, tak od nové vlády se dá čekat pouze ještě silnější prosazování progresivistických témat, jako jsou právě migrace, sexuální odchylky, gender, multikulturalismus či boj s počasím. V zahraniční politice to bude předklon k Bruselu a Washingtonu a negativní postoje vůči Rusku. Kdybych měl vše shrnout do jedné věty, tak půjde o nadvládu ideologie a pocitů nad racionálním uvažováním.Jaké jsou podle vašeho názoru obecné možnosti řešení migrační krize na polsko-běloruských hranicích?Jak už jsem řekl, jakýkoli názor, který není bezvýhradným nadšením nad migranty a migrací, u nás může být soudně trestán. Proto můžu odpovědět pouze tak, že v minulosti fungovala důsledná obrana hranic. To v praxi znamenalo, že pokud ten, kdo chtěl hranice násilím překročit, pochopil, že pokud od svého záměru neupustí, bude proti němu použito zbraně, či likvidován jiným způsobem, tak obyčejně rychle mazal pryč a už se nikdy nevrátil. Pro všechny naše udavače a také naše prokurátory a soudce ale výslovně prohlašuji, že se z mé strany v žádném případě nejedná o návod či výzvu, ale pouze o neutrální popis postupu našich předků v analogické situaci.Kdo je skutečně zodpovědný za katastrofu, které je svět svědkem? Souhlasíte s názorem, že je to bezpodmínečně Lukašenko, pro kterého EU připravila nový balíček sankcí? Nebo má ještě cenu poslouchat tvrzení ruského prezidenta Putina, že za současnou situaci může z velké části sama Evropská unie, protože politicky a ekonomicky vytvořila podmínky, aby se do ní hrnuly tisíce migrantů?Když přesně totéž, co dělá pan Lukašenko, udělala a pravděpodobně stále ještě dělá německá kapitánka Carola Rackete, tak se jí od europarlamentu dostalo potlesku ve stoje, a dokonce se mluvilo o tom, že by měla být navržena na Nobelovu cenu. Pan Lukašenko má tedy důvod se domnívat, že europarlament zatleská ve stoje i jemu.Znovu připomínám: Alexandr Lukašenko i Carola Rackete, a také mnoho českých i evropských neziskových organizací placených státem, dělají navlas totéž, a sankce proti Bělorusku jsou proto zcela nelogické. Jediné vysvětlení, které mě napadá, je, že se neziskovky bojí, že přijdou o práci.Na druhé straně je ale pravdou, že panu Erdoganovi zase EU platí za to, že migranty do Evropy nepouští. Je to složité, a když to shrnu, tak: EU někomu platí za import migrantů a jinému zase platí za to, že importu migrantů brání. Zároveň EU říká, že migranti jsou fajn a že se bez nich „neobejdeme”, a v ČR je to dokonce tak daleko, že když někdo tvrdí, že migranti nejsou fajn, tak je odsouzen, ale zároveň ČR přispívá na platby Erdoganovi, aby ty fajn migranty do Evropy nepouštěl. No, upřímně řečeno, moc se v tom nevyznám.Abychom celou věc mohli řešit, tak by asi bylo nejprve dobré jasně si říci, jestli tedy migranti jsou fajn, nebo nejsou fajn. To by asi měl být první krok, ale já ani nedoufám, že v tom spolku, který nyní Evropě i ČR vládne, bych se něčeho tak jednoduchého a rozumného mohl dočkat.Co se týká viny za migraci do Evropy, tak je samozřejmě nepochybné, že za ten problém, pokud to tedy problém je (tvrzení, že migrace je problém, může být v ČR trestné), si Evropa může jen a jen sama. Možná by přeci jenom stálo za to inspirovat se v některých věcech u našich předků.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a

