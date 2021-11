https://cz.sputniknews.com/20211117/jak-zemrela-moje-maminka-princ-harry-se-obratil-na-osobni-senzibilku-diany-16530830.html

„Jak zemřela moje maminka?“ Princ Harry se obrátil na osobní senzibilku Diany

„Jak zemřela moje maminka?“ Princ Harry se obrátil na osobní senzibilku Diany

Princ Harry se obrátil na senzibilku Sally Morganovou, aby se dozvěděl, jak zemřela jeho matka princezna Diana. Jak informuje Mirror, píše se o tom v knize... 17.11.2021, Sputnik Česká republika

Bývalá osobní senzibilka princezny Diany Sally Morganová ve své knize napsala, že ji princ Harry žádal o pomoc. Podle jejích slov se s princem seznámila, kdy mu bylo pouhých sedm let, a po mnoha letech na jednom večírku k ní přistoupil znepokojený Harry se slovy: „Znala jsi mou matku“.Sally Morganová píše, že se beseda s princem konala teprve osm let po onom setkání na večírku a trvala kolem 45 minut. Harry zavolal senzibilce, aby se jí zeptal: „Co si myslíte o tom, jak zemřela moje matka?“ Podle názoru Morganové chtěl tak odolat psychologickému traumatu.Senzibilka mu řekla, že předpovídala tragickou smrt princezny Diany dlouho před dopravní nehodou, k níž došlo v roce 1997. Na potvrzení svých slov žena princi Harrymu doporučila, aby си pohovořil se starší sestrou své matky, paní Sarou McCorquodaleovou, jíž tuto předpověď sdělila.V telefonické besedě předpověděla i budoucnost samotného prince. Morganová řekla, že se Harry ožení s brunetkou, s níž ho čekají „temné časy“, avšak nehledě na těžkosti manželé všechno přežijí a budou spolu až do stáří.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

