Jaká je pravda o vztahu Bagárové a Muradova? Vypadá to, že spolu nejsme, tvrdí zpěvačka

Jaká je pravda o vztahu Bagárové a Muradova? Vypadá to, že spolu nejsme, tvrdí zpěvačka

Zpěvačka Monika Bagárová musí často odpovídat na dotazy ohledně jejího vztahu s MMA zápasníkem Machmudem Muradovem.

Ačkoliv její partner a otec malé Ruminky je velmi často mimo domov, Monice pomáhá s dcerkou její rozvětvená rodina v čele s rodiči a sestrou. Podle Moniky byl Machmud často pryč. „Třeba půl roku určitě. Já bych si troufla říct, že třeba i tři čtvrtě roku,“ uvedla. Zmínila, že v jejich vztahu je všechno v pořádku. Podle jejích slov jim je oběma smutno a tatínek a partner jim chybí. Co se týká případného cestování do Machova rodného Uzbekistánu, Monika uvedla, že z hlediska cestování je již opatrnější kvůli dcerce. A co se týče případného sourozence Ruminky, ten prý momentálně v plánu není. Monika uvedla, že si to nyní neumí představit a dodala, že obdivuje všechny maminky, které mají tak malé dítě jako její Ruminka a do toho porodily dítě další.Monika Bagárová & Mach MuradovMonika Bagárová je známá česká zpěvačka. Dříve byla finalistkou první řady soutěže Česko Slovenské SuperStar, v níž skončila na 5. místě. V roce 2018 se stala účastnicí 9. řady soutěže StarDance, když hvězdy tančí, v níž skončila na 10. místě. O dva roky později pak usedla jako porotkyně v 6. řadě soutěže Česko Slovenská SuperStar. Kromě toho se Monika objevila také v romantickém filmu Definice lásky, do něhož ji v roce 2012 obsadil režisér Jan Sebechlebský.Pokud jde o osobní život, jejím partnerem je Machmud „Mach“ Muradov, česko-uzbecký profesionální bojovník ve smíšených bojových uměních, původně sambista a kickboxer. Během vánočních svátků 2019 pár oznámil, že čeká potomka. Koncem května roku 2020 Bagárová informovala, že porodila dcerku Rumiu.Muradov se narodil v sovětském Tádžikistánu a pochází z rodiny tádžických Uzbeků. Střídavě žije v Praze, v uzbecké Buchaře a v nevadském Las Vegas. Za zmínku stojí, že Mach nyní bojuje ve střední váze a je první uzbecký zástupce v elitní americké profesionální soutěži UFC, taktéž první MMA bojovník na světě, jenž se stal členem The Money Teamu, atletické stáje nejbohatšího bojového sportovce na světě, boxera Floyda „Money“ Mayweathera juniora. V minulosti byl šampionem ve střední váze několika českých MMA organizací.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

