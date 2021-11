https://cz.sputniknews.com/20211117/je-mixovani-vakcin-bezpecne-po-treti-davce-muzete-silneji-pocitit-vedlejsi-ucinky-rikaji-britove-16548540.html

Je mixování vakcín bezpečné? Po třetí dávce můžete silněji pocítit vedlejší účinky, říkají Britové

Je mixování vakcín bezpečné? Po třetí dávce můžete silněji pocítit vedlejší účinky, říkají Britové

Co když je posilující dávka vakcíny od jiného výrobce? S pokračující kampaní aplikace třetích dávek vyvstávají otázky ohledně bezpečnosti míchání různých druhů... 17.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-17T21:05+0100

2021-11-17T21:05+0100

2021-11-17T21:05+0100

zdraví

johnson & johnson

vakcína

koronavirus

astrazeneca

pfizer

moderna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/15480333_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_60e3a8df99c80dc23fbbe20e809b6d60.jpg

Vědci zkoumali účinky aplikace vakcíny od společnosti Pfizer poté, co ten samý člověk již dostal dvě dávky od vakcíny AstraZeneca. Podle výsledků se většina lidí může cítit o něco hůře než během podání prvních dvou dávek, ale žádné nebezpečné vedlejší účinky nebyly zaznamenány. Napsal o tom britský portál The Sun.Výzkum, který vedli vědci z Oxfordské univerzity, ukázal, že asi 78 % lidí, kteří nejprve byli naočkováni vakcínou od firmy AstraZeneca a posilující dávku dostali od Pfizeru, cítili únavu. Naproti tomu únavu pociťovalo 53 % těch, kdo se naočkoval pouze dvěma dávkami vakcíny od Pfizer.Co se týče bolesti hlavy, tak ji ohlásilo 65 % lidí, kteří dostali vakcíny od různých výrobců. Zhruba stejný poměr lidí pociťoval bolesti kloubů, horečky a bolesti svalů.V případě, že posilující dávka pocházela od stejného výrobce, byly vedlejší účinky mnohem mírnější.Příčinou, proč může docházet k silnějším vedlejším účinkům od různých výrobců, je to, že vakcíny od firem Pfizer/BioNTech i Moderna fungují na jiném principu než vakcíny od AstraZenecy a společnosti Johnson&Johnson.První dvě vakcíny jsou založeny na bázi nukleové kyseliny (mRNA). To znamená, že obsahují část „pokynů“ z viru, který onemocnění covid-19 způsobuje. Díky tomu vlastní buňky těla umožňují vytvářet bílkoviny, kterými se virus vyznačuje. Imunitní systém tak rozpozná, že tento protein v těle být nemá, a reaguje vytvořením přirozené obrany.Naopak vakcíny od společností AstraZeneca a Johnson&Johnson jsou založeny na bázi virového vektoru. Díky němu generické informace covidu-19 dopraví pomocí jiného viru, který je sám o sobě pro lidské tělo neškodný. I v tomto případě lidský imunitní systém vytvoří přirozenou obranu na protein covidu-19.Vědci připomínají, že posilující dávka zvyšuje ochranu proti covidu-19 na více než 90 procent.Připomeňme, že v České republice má dokončené očkování 6,2 milionu obyvatel. Těm, kteří se ale nechali naočkovat v první vlně začíná docházet imunita. Proto je již možné nechat se naočkovat posilující dávkou. K dnešnímu dni posilující dávku dostalo zhruba 560 tisíc lidí.V Česku se nejčastěji očkuje vakcínami od firmy Pfizer (82,64 %), následují vakcíny od firem Moderna (7,85 %), AstraZeneca (6,86 %) a Johnson&Johnson (2,65 %).Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211117/vojtech-na-tiskove-konferenci-mam-toho-plne-zuby-na-anticovid-tym-uz-necekam--16544556.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

johnson & johnson, vakcína, koronavirus, astrazeneca, pfizer, moderna