Klaus rozzuřil kavárnu: Za pád komunismu nemohou disidenti a opět přicházíme o svobodu, tvrdí

2021-11-17T12:37+0100

Nebyl by to Václav Klaus, pokud by svým projevem u příležitosti oslav 17. listopadu nevzbudil u části veřejnosti značné kontroverze. Bývalý prezident nejprve u Hlávkovy koleje připomněl nacistický teror z éry německé okupace i brutální zásah represivních složek komunistického režimu o půl století později. Zároveň ale dodal, že o pád komunismu se nezasloužili ani studenti, ani disidenti.Nato Klaus navázal projev tím, že i dnes začíná mít obavu o svobodu. Podle něj je opět lidem vnucována nová utopie a občané čelí tlaku, aby se obětovali zájmu boje proti pandemii či změnám klimatu.Klaus je přesvědčen, že opět části společnosti začíná vadit svoboda slova, názoru i svědomí. Lidem je podle něj vnucován strach za účelem, aby se podrobili novým obětem, jejichž výsledky stejně nikdy neuvidíme.Odkazem „dvou 17. listopadů“ je proto podle bývalého prezidenta především to, že se lidé nesmí smiřovat s věcmi, se kterými nesouhlasí. Vyzval občany, aby si nenechali vzít právo na kritické myšlení a na vzdělání bez indoktrinace.Po boku Klause na pietě stáli i rektor ČVUT Vojtěch Petráček, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima a předseda Studentské komory Rady vysokých škol Michal Farník. Pořadatelé piety označili Klausův projev jako hlavní z těch, které zde zazněly.Kavárna zuříKlausova kritika nástupu nové nesvobody se tradičně nezamlouvá představitelům liberálně smýšlející veřejnosti.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

