https://cz.sputniknews.com/20211117/moderni-doba-kate-middletonova-zmenila-stalete-tradice-windsoru-16539613.html

Moderní doba: Kate Middletonová změnila staleté tradice Windsorů

Moderní doba: Kate Middletonová změnila staleté tradice Windsorů

Vévodkyně z Cambridge promluvila o jedné tradici, která se praktikuje v rodině jejího manžela. Sama Kate ale udělala v královské rodině malou revoluci. 17.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-17T11:10+0100

2021-11-17T11:10+0100

2021-11-17T11:10+0100

celebrity

velká británie

vánoce

princ william

královská rodina

kate middleton

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/15997177_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_d21f135ce1cf55f30a712f5089035b43.jpg

Možná, že byla Kate Middletonová vychována v obyčejné rodině a neznala od dětství dvorní etiketu, za deset let členství v královské rodině se ale stala miláčkem obecenstva, kdy spojila životní styl obyčejných Britů s tradicemi Windsorů. Týká se to mj. i toho nejoblíbenějšího svátku celého anglosaského světa – Vánoc. Královna potvrdila, že stráví letos zimní prázdniny v Sandringhamu, nehledě na nedávné zdravotní problémy. Lidé říkají, že královna je „zcela oddaná“ rodinným oslavám Vánoc 2021 poté, co se v minulém roce musela královská rodina vzdát každoroční návštěvy Sandringhamu kvůli pandemii.Každý rok se sjíždějí příbuzní Jejího Veličenstva na její soukromý statek v Norfolku, aby spolu slavili Vánoce. Na programu oslav jsou směšné dárky, domácí hry, anglické pohoštění, sváteční koktejly a také povinné vážení hostů.Je známo, že královské osoby rozbalují obyčejně své dárky v předvečer Vánoc, a nikoli ráno, jako v typických anglických rodinách, a příbuzní Jejího Veličenstva mají přivézt co nejvíce demokratický a podivný dárek. Bývalý královský vrchní kuchař Darren MacGrady sdělil portálu Good Housekeeping v roce 2016, že „členové královské rodiny mají německý původ, a proto zařadili do svých slavností německé tradice“. Vysvětlil: „Rozbalují dárky po odpoledním čaji v předvečer Vánoc, jak je to zvykem v Německu“. To je dědictví z viktoriánské doby – právě manžel královny Viktorie princ Albert přivezl do Anglie část svých národních tradic včetně vánočního stromku a dárků v předvečer Vánoc.Vévodkyně z Cambridge si myslí, že tato tradice je „krásná“, o čemž promluvila v průběhu zvláštní vánoční kulinární show A Berry Royal Christmas. „Rodinná tradice Williama – rozbalovat vánoční dárky v předvečer Vánoc, to je opravdu krásné,“ řekla vévodkyně z Cambridge moderátorce Mary Berryové. Dárky se rozmísťují na „pohovkách“ a rozbalují se hned po odpoledním čaji. Večer se pořádá večeře ve slavnostním oblečení.Předpokládá se však, že ve své rodině Kate tradici Windsorů nedodržuje a rozbaluje dárky ráno, jako všichni ostatní Britové. Psalo se o tom ještě v roce 2018, kdy vévodkyně z Cambridge jednomu z příznivců královské rodiny, kteří vítali Windsory u kostela v Sandringhamu, sdělila, že její děti vstaly brzy ráno. Pozorovatelé usoudili, že malé děti George a Charlotte chtěli prostě co nejrychleji rozbalit své dárky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211117/jak-zemrela-moje-maminka-princ-harry-se-obratil-na-osobni-senzibilku-diany-16530830.html

velká británie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

velká británie, vánoce, princ william, královská rodina, kate middleton