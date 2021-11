https://cz.sputniknews.com/20211117/pecene-brambory-bez-trouby-ano-i-to-je-mozne-vime-jak-na-to-16543607.html

Pečené brambory bez trouby? Ano, i to je možné! Víme, jak na to

Dozlatova pečené brambory z trouby, které krásně křupou, jsou rozhodně jednou z nejoblíbenějších příloh. Navíc nejsou ani nijak složité. Věřili byste ale tomu... 17.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-17T16:00+0100

2021-11-17T16:00+0100

2021-11-17T16:00+0100

zdraví

zdraví

brambory

jídlo

recept

vaření

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0a/13174448_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78e5d80103d1bc76ad8fcdb632f21843.jpg

Milovníci pečených brambor by měli zpozornět. Tento lahodný pokrm, který lze konzumovat i samostatně jako hlavní jídlo, lze totiž připravit i bez trouby. A má hned několik výhod. Kromě skvělé chuti, kdy se strávníci budou jen zalizovat, si totiž brambory připravované bez trouby dokáží zachovat prospěšné látky a většinu živin, jako například vitamín C.A ptáte se, jak na to? Stačí mít doma obyčejný pomalý hrnec, radí na sociálních sítích amatérská, ale vášnivá, kuchařka Ria McCulloughová. I s jeho pomocí je totiž možné docílit chutných, křupavých a dokonale upečených brambor. A zřejmě má pravdu, jelikož se její příspěvek stal virálním a sdílejí ho stovky tisíc lidí.Jak na to?Prvním a velmi důležitým bodem jsou samozřejmě samotné brambory. Na jejich kvalitě byste si totiž měli dát záležet. Až vyberete ty správné, povařte je minimálně deset minut ve vroucí vodě. Následně je vyberte sítkem a nechejte vysušit. Nakonec je posypte moukou, solí, kořením, granulovanou cibulí a šalvějí.A nyní přichází na řadu všemi opěvovaný pomalý hrnec. Ten stačí s trochou olivového oleje uvnitř nastavit nanejvyšší možnou teplotu. A až seolej zahřeje, vložte do nějbrambory a promíchejte. Brambory pak vařtena vysoké teplotě po dobu čtyř hodin, a to s utěrkou umístěnou pod víkem hrnce. V průběhu vaření ale myslete na to, že je nutnébrambory semtampromíchat.Připomeňme, že trend takzvaného pomalého vaření je stále rozšířenější a má ho v oblibě víc a víc lidí. Využívají ho zejména ti, kdo chtějí zachovat maximální kvalitu a výživovou hodnotu připravovaného jídla. A vůbec jim přitom nevadí, že toto vaření trvá déle. Snaha se totiž vyplatí – získáte velmi chutné pokrmy plné živin a vitamínů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2021

zdraví, brambory, jídlo, recept, vaření