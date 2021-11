https://cz.sputniknews.com/20211117/pellegrini-vzkazuje-caputove-je-hanba-ze-po-32-letech-se-lide-marne-domahaji-svych-prav-16546574.html

Pellegrini vzkazuje Čaputové: Je hanba, že po 32 letech se lidé marně domáhají svých práv

Pellegrini vzkazuje Čaputové: Je hanba, že po 32 letech se lidé marně domáhají svých práv

Slovenský expremiér a šéf strany Hlas-SD Peter Pellegrini vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovou, aby uspořádala kulatý stůl s představiteli parlamentních stran... 17.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-17T18:37+0100

2021-11-17T18:37+0100

2021-11-17T18:37+0100

slovensko

slovensko

referendum

peter pellegrini

předčasné volby

den boje za svobodu a demokracii (17. listopadu)

zuzana čaputová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1057/52/10575281_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_48c6e03ecadfb5adf8fec89471d920fa.jpg

Ačkoli zhruba 600 tisíc Slováků podepsalo petici za referendum o předčasných volbách, jeho uspořádání brání slovenská ústava. Při příležitosti oslav svátku 17. listopadu proto Pellegrini před prezidentským palácem vyzval Čaputovou, aby uspořádala kulatý stůl za účasti parlamentních politických stran ke změně ústavy. Zároveň vyzval představitele koaličních stran, aby splnili své sliby a umožnili změnu ústavy a co nejrychlejší provedení referenda.Bývalý premiér nechce, aby docházelo k rozdělování společnosti a vyzval občany, aby drželi za pomyslný jeden provaz a měli vzájemný respekt k jiným názorům. Pokud ale nebude vyhlášeno referendum, vzbudí to hněv ve společnosti, varoval.Připomeňme, že v polovině tohoto roku opoziční strany sesbíraly podpisy zhruba 600 tisíc Slováků za vypsání referenda o předčasných volbách. Zuzana Čaputová v této souvislosti podala podnět k ústavnímu soudu země. Ten v červenci rozhodl, že otázka, která má být položena v referendu, není v souladu s ústavou. Podle rozhodnutí soudu referendum o zkrácení volebního období Národní rady by obcházelo stanovená pravidla fungování parlamentu, porušilo způsob dělby moci a prolomilo článek ústavy, že poslanci jsou voleni na čtyři roky.Opozice s verdiktem ústavního soudu nesouhlasí a vyčítá Čaputové, že se k němu vůbec obrátila. Prezidentka reagovala tím, že referendum o předčasných volbách vyhlásí, pokud parlament změní ústavu a následně přijme usnesení, kterým by požádal o jeho konání.Vypsání referenda ve středu rovněž požadoval šéf opoziční strany Směr-SD Robert Fico. Členové nejsilnější opoziční strany v parlamentu dnes při příležitosti státního svátku položili věnec pod bustu hlavní osobnosti pražského jara, prvního tajemníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka, která stojí před Národní radou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211115/zprisneni-pro-neockovane-na-slovensku-caputova-podepsala-zakon-umoznujici-kontrolu-zamestnancu-16521155.html

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, referendum, peter pellegrini, předčasné volby, den boje za svobodu a demokracii (17. listopadu), zuzana čaputová