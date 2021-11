https://cz.sputniknews.com/20211117/petrovi-fialovi-se-budu-snazit-vyjit-vstric-zeman-oznamil-ze-je-pripraven-vratit-se-do-prace-16549666.html

„Petrovi Fialovi se budu snažit vyjít vstříc.“ Zeman oznámil, že je připraven vrátit se do práce

„Petrovi Fialovi se budu snažit vyjít vstříc.“ Zeman oznámil, že je připraven vrátit se do práce

TV Nova u příležitosti dnešního svátku nabídla divákům patnáctiminutový rozhovor s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Prezident, který stále pobývá v... 17.11.2021, Sputnik Česká republika

Prezident se domnívá, že by se naplno mohl věnovat práci zhruba během měsíce.Dále Zeman v rozhovoru, kdy novinář stočiltéma na aktuální covidovousituaci, uvedl, že plně podporuje rozhodnutí Babišovy vlády o zavedení lockdownu pro neočkované lidí.Dodal také, že i nastupujícímu premiérovi Petrovi Fialovi by radil, aby u těchto opatření setrval. Dále nejvyšší představitel ČR uvedl, že čtyři roky Babišovy vlády celkově hodnotí dost pozitivně.„Pak přišel covid. První vlna se zvládla dokonale, mimo jiné díky profesoru Prymulovi. My jsme všichni očekávali, že je to za námi a přijelo se jedno velmi nesprávné rozhodnutí a to tzv. rozvolnění nebo uvolnění těch restriktivních opatření. To byla velká chyba, protože covid se vrátil, ale v podstatě stejné chyby dělaly vlády jiných zemích, takže celkové hodnocení Babišovy vlády je pozitivní,“ řekl Zeman.Pokud jde o energetickou krizi, ta není podle prezidenta způsobena domácí politikou. Nic se tedy na jeho hodnocení Babišovy vlády nemění.Když se debata přesunula k nové vládě, Zeman uvedl, že Petra Fialu jmenuje premiérem hned, jak bude propuštěn do Lán. Ujistil přitom, že mu příliš nebude zasahovat do složení vlády.Zeman rovněž podotkl, že nechce brzdit ustanovení vlády a poradí proto Fialovi, aby buďto obsadil resort sám, nebo tím pověřil některé z členů vlády. O jaký resort se konkrétně jedná, však prezident neprozradil.Na závěr prezident popřál divákům štěstí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

