https://cz.sputniknews.com/20211117/podle-milionu-chvilek-cr-potrebuje-noveho-prezidenta-vyzyva-lid-ke-hledani-demokratickeho-kandidata-16546804.html

Podle Milionu chvilek ČR potřebuje nového prezidenta. Vyzývá lid ke hledání demokratického kandidáta

Podle Milionu chvilek ČR potřebuje nového prezidenta. Vyzývá lid ke hledání demokratického kandidáta

Na dnešním shromáždění na Staroměstském náměstí zaznělo mnohé. Například spolek Milion chvilek pro demokracii vyzval lid ke hledání společného demokratického... 17.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-17T19:14+0100

2021-11-17T19:14+0100

2021-11-17T19:14+0100

česko

milion chvilek pro demokracii

demokracie

prezident

shromažďování

protest

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1097/15/10971525_0:129:3181:1918_1920x0_80_0_0_925b65204b7953f4bad3da717b878e40.jpg

Na dnešním shromáždění na podporu politiky bez populistů a extremistů seu příležitosti svátku 17. listopadu sešlo hned několik stovek lidí. Kromě toho, že účastníci museli dodržovat rozestupy kvůli epidemii covidu-19, si přítomnímimo jiné vyslechli, že je potřeba najít nového demokratického prezidenta.Není žádným tajemstvím, že chvilkaři v posledních čtyřech letech souznili s opozičními stranami a podporovali je. A i když tyto strany (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN) po letošních volbách sestavují novou vládu, dle Milionu chvilek je potřeba neustále usilovato změnu současné politiky. Sněmovními volbami to totiž podle chvilkařů neskončilo a mají za to, že jetřeba, aby si lidé byli vědomi své odpovědnosti i v dalších volbách.A jeho slova následně doplnila i mluvčí spolku Hana Strašáková, podle které „úsilí o lepší zemi rozhodně neskončilo nedávnými parlamentními volbami“.Vznikla tedy jakási nová podpisovávýzvas názvem „Potřebujeme prezidenta“, jejímž cílem dle chvilkařů je spojit a povzbudit všechny, kdo cítí, že po letech vzájemné nevraživosti ve společnosti potřebujeme mít společného prezidenta.Své řekl také bývalý premiér a předseda Senátu Petr Pithart. Ten považuje za chybu, že prezidentští kandidáti s nižšími preferencemi nedokázali při minulých volbách odstoupit ve prospěch nejsilnějšího kandidáta. I to dle něj vedlo k tomu, že se prezidentem nakonec stal Miloš Zeman, který podle něj ohýbá Ústavu ČR, jak se mu zalíbí.Připomeňme, že Milion chvilek pro demokracii se zformoval po sněmovních volbách v roce 2017, které vyhrálo ANO. V minulosti tento spolek pořádal demonstrace, na kterých kritizoval zejména premiéra Andreje Babiše a jeho vládu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211117/senator-doubrava-jak-muzeme-polakum-pomoci-no-jen-ne-dodavkami-vodnich-del-16545633.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

milion chvilek pro demokracii, demokracie, prezident, shromažďování, protest