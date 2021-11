https://cz.sputniknews.com/20211117/polska-armada-napadla-ceskeho-fotoreportera-u-polsko-beloruskych-hranic-16542540.html

Polská armáda napadla českého fotoreportéra u polsko-běloruských hranic

Polský list Gazeta Wyborcza dnes uvedl, že skupina lidí v uniformách polské armády v úterý poblíž hranic Polska a Běloruska napadla tři fotoreportéry, mezi... 17.11.2021, Sputnik Česká republika

K incidentu s fotoreportéry došlo u obce Wiejki nedaleko města Michalowo, což je zóna, na kterou se nevztahuje výjimečný stav. Vedle Divíška byli mezi napadenými také polští fotografové Maciej Nabrdalik a Maciej Moskwa.Polské sdružení novinářů Press Club Polska tvrdí, že fotoreportéry předem nahlásili strážníkům u brány, že se chystají fotografovat aktuální dění na hranicích.„Po fotografování nasedli do auta, aby se vydali zpět do Michalowa. Cestu jim ale zablokovali lidé v uniformách polské armády, kteří vytáhli fotoreportéry z auta, přitom jimi škubali a používali vulgarismy. Novináři si museli svléct bundy, byli spoutáni a drženi takto přes hodinu do příjezdu policie,” sdělil Press Club Polska.„Lidé v uniformách jim přitom prohledávali auto a kontrolovali také obsah paměťových karet ve fotoaparátech, přestože byli informováni, že by tak mohli porušit novinářské tajemství. Jednání lidí v uniformě se vyznačovalo mimořádnou agresivitou,” dodal.Mluvčí policie v Podlaském vojvodství Tomasz Krupa listu Gazeta Wyborcza připustil, že lidé, kteří napadli a spoutali novináře, byli vojáci jedné z jednotek nasazených poblíž místa události.Divíšek, který pracuje pro zpravodajskou agenturu European Pressphoto Agency (EPA), řekl, že na základě dohody se zaměstnavatelem se k incidentu nebude vyjadřovat.Polský fotograf Moskwa v telefonátu s ČTK uvedl, že on i jeho kolegové jsou úterními dramatickými událostmi šokovaní.„Jsme v pořádku, ale šokovalo nás to. Snažíme se teď z toho vzpamatovat,” dodal.Podle polského ministerstva obrany byl zásah vojáků oprávněný. Fotoreportéři „byli maskovaní a neměli žádné vnější označení, které by ukazovalo, že jsou novináři”. Neoznačené bylo i vozidlo, kterým reportéři přijeli, uvedlo ministerstvo.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

