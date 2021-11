https://cz.sputniknews.com/20211117/rakusan-covidova-cisla-jsou-silena-opatreni-musi-prijit-okomentoval-i-moznost-kandidatury-na-hrad-16542012.html

Rakušan: Covidová čísla jsou šílená, opatření musí přijít. Okomentoval i možnost kandidatury na Hrad

Rakušan: Covidová čísla jsou šílená, opatření musí přijít. Okomentoval i možnost kandidatury na Hrad

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan u příležitosti oslav Dne boje za svobodu a demokracii okomentoval současný nepříznivý vývoj epidemiologické situace v... 17.11.2021, Sputnik Česká republika

Prudký nárůst nových případů nákazy koronavirem je jasným signálem k zavedení dalších opatření, myslí si šéf Starostů a nezávislých a možný budoucí ministr vnitra Vít Rakušan. Podle slov českého poslance, který se po vzniku nové vlády může ujmout také funkce předsedy Ústředního krizového štábu, se situace musí začít řešit již v nejbližší době.Šéf Starostů je také přesvědčen, že politický přechod mezi starou a novou vládou musí skončit co nejrychleji s tím, aby nová vládní koalice mohla vzít plnohodnotnou odpovědnost za dění v republice.Možná prezidentská kandidaturaBěhem krátkého rozhovoru s předsedou Starostů Vítem Rakušanem novinářka připomněla, že když dotyčný kladl věnec u památníku, mnozí přítomní lidé skandovali „Ještě Hrad“ a zdůraznila také, že Rakušan dnes na sobě měl odznáček Václava Havla. Následně se novinářka ho zeptala, není-li to nějakým náznakem a zda neuvažuje nad tím, že by skutečně kandidoval na prezidenta.Vít Rakušan odpověděl, že to skandování svých příznivců vnímá jako všeobecnou výzvu k tomu, aby demokratické síly našly společného kandidáta pro příští prezidentské volby.Rekordní nárůst nových případůBěhem úterý bylo v České republice odhaleno 22 479 případů nákazy koronavirem, což je největší počet nově infikovaných za celou dobu pandemie. Ještě v pondělí činil denní nárůst 11 553 lidí, zatímco před týdnem se nakazilo 14 558 osob.Podle oficiálních informací dosáhl počet hospitalizovaných 4 425 osob, ve vážném stavu je 661 pacientů. Incidenční číslo, které ukazuje počet potvrzených případů za poslední týden na 100 tisíc obyvatel, se zvýšilo na 813. Stouplo také reprodukční číslo, které nyní dosáhlo hodnoty 1,32. Nejhorší epidemiologická situace je teď v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Dalšími kraji s nejvíce nepříznivým vývojem jsou Jihomoravský a Jihočeský kraj.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

