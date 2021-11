https://cz.sputniknews.com/20211117/senator-doubrava-jak-muzeme-polakum-pomoci-no-jen-ne-dodavkami-vodnich-del-16545633.html

Senátor Doubrava: Jak můžeme Polákům pomoci? No, jen ne dodávkami vodních děl

Česká republika mezitím vyjádřila připravenost pomoci Polsku vyřešit migrační krizi.Jakou pomoc by ČR mohla poskytnout a má vůbec cenu zasahovat do tohoto konfliktu? Na otázky Sputniku odpovídal senátor Jaroslav Doubrava:Pokud by Česká republika měla něčím pomoci, pak určitě ne dodávkami vodních děl. O případné pomoci bych rozhodoval až po ověření objektivních informací. Je zajímavé, že polská strana uzavřela pět kilometrů od hranice přistup kohokoli, včetně sdělovacích prostředků. Není to proto, že nám poskytuje jen takové informace, které se jim hodí pro vyvolání hysterie, které jsme svědky. Do té doby by se ČR vměšovat neměla. Myslím, že Polsko má dostatek sil na to situaci, při troše dobré vůle, zvládnout. A pokud pomoci, pak pomoci odhalit a vyloučit ty provokatéry na běloruské straně. Jenže to ČR neudělá. Současné garnituře vyhovuje možnost vměšovat se do vnitřních záležitostí Běloruska. Připomenu jen pocty, se kterými byla přijímána jakási samozvaná rádoby prezidentka, finance poskytnuté opozici atd.Zmínil jste provokatéry... Jak k této situaci podle vás vůbec došlo a jaké jsou obecné možnosti řešení krize na polsko-běloruských hranicích?Je těžké jednoznačně odpovědět. Když mluvíme o migraci, pak pro mě je dnes jedna věc naprosto jasná. Svět je svědkem úmyslně vyvolané krize. To bychom si měli především přiznat. Tak je tomu, podle mého názoru, i na této hranici. Když probíhaly v Minsku demonstrace proti řádně zvolenému prezidentovi, viděl jsem fotografie vyplácení mzdy demonstrantům za jejich účast na protestech. Proto si říkám, nakolik to jsou to nešťastní lidé a nakolik placení provokatéři. Kým placeni asi moc hádat nemusíme.Zajímavé je, že se v zemích EU stále volá po kvalifikovaných lidech, jichž je nedostatek. Tady se jim nabízí a jsou odháněni vodními děly, hlukovými granáty apod. Přitom na druhé straně jsou přijímáni nevzdělaní, a co hůř, nevzdělatelní, tudíž nepoužitelní ekonomičtí vyžírkové, přicházející údajně z válečných oblastí. Nositelé víry nesmiřitelné s naší, a navíc víry velmi militantní! Jsou to mladí muži, bez žen a dětí, které by přece měli chránit před válkou především. Cosi divného, nemyslíte? Co dělat? Využívat svých, nám blízkých, lidí, které máme k dispozici, odmítnou přijímání těch nepoužitelných. Těm, pokud pomoci, tak v jejich zemích ekonomikou. Jenže problém vidím v jejich odporu k práci a vzdělání. To už musí být jejich problém.Evropská unie se již dohodla na pátém balíčku sankcí, tentokrát budou uvaleny na Minsk kvůli tragédii na hranicích. Lukašenko je obviněn z umělého vytvoření konfliktu. Prezident Putin, který nabídl pomoc při řešení situace, vsak hovoří o vině EU, že tuto migrační vlnu vyvolal sám Brusel. Kdo má pravdu?Promiňte. Proč by nemělo mít cenu poslouchat prezidenta Putina?! Má do posledního písmene pravdu. Kdyby takových prezidentů bylo ve světě, nebo alespoň v EU, více, byli bychom v podstatně lepší situaci. A prezident Lukašenko? Jsem přesvědčen, že byl řádně zvolen a všechny síly dává ku prospěchu lidu Běloruska. Byl jsem tam a viděl to na vlastní oči a slyšel od lidí ve vesnicích, se kterými jsem na toto téma mluvil.Další důkaz, kdo že za krizí a vměšováním je, svědčí i chycení amerických agentů bezpečnostními složkami Běloruska a RF připravujících zavraždění Lukašenka a jeho rodiny. Myslím, že bych ještě ukázal na Sorose. Sám se chlubí rozbíjením fungujících států. Viktor Orbán a vlastně i náš Václav Klaus dobře vědí, proč ho do svých zemí nechtěli a nechtějí pustit.V německém tisku se objevila informace, že v zoufalé snaze dostat se na polské území se kolony migrantů případně přesunou přes Ukrajinu, Slovensko, Českou republiku. Zdá se, že takový scénář existuje. Podle vás je to reálné nebezpečí a co je v tomto případě třeba udělat předem?To nebezpečí určitě existuje. Jenže pak se musím nutně ptát, k čemu je Schengenská hranice a jaká je její ochrana! Na druhou stranu ale, jestliže jí nedokáže ochránit Itálie, Řecko, VB a další, tak by se vlastně mohla otevřít a vybavit transparenty MIGRANTI VÍTEJTE i tady.Pokud jde o opatření, která musíme učinit předem... To je dnes velká neznámá. Podíváte-li se na tu hrůzu, kteří lidé by měli vládu tvořit, pak mi dáte za pravdu. Co vím a čeho se opravdu obávám, je, že bude ještě větším poskokem Bruselu a Washingtonu, než tomu bylo doposud, že budou, v lepším případě, jen pokračovat v protiruské a protičínské hysterii, v horším případě, že budou, jako řádní lokajové, plnit příkazy a hysterii budou ještě více stupňovat. Moc bych si přál, abych se mýlil. Mně totiž poslední volby zavání moc nepříjemným pocitem, že se zopakoval volební podvod, jako tomu bylo při volbě Trumpa v Americe.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

