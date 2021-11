https://cz.sputniknews.com/20211117/spolecnost-kalasnikov-si-nechala-patentovat-elektromobil-uv-4-16547708.html

Společnost Kalašnikov si nechala patentovat elektromobil UV-4

Společnost Kalašnikov si nechala patentovat elektromobil UV-4

Ruský koncern Kalašnikov si v zemi nechal patentovat vzhled elektromobilu UV-4. Patentové snímky daného stroje byly zveřejněny ve středu 17. listopadu

Délka, šířka a výška vozu činí 3400, 1500 a 1700 mm. Model je vybaven elektromotorem o výkonu 68 koní (hp). Maximální rychlost UV-4 však nepřesahuje 80 km/h. Dojezd je 150 km.Rám vozu je svařen z ocelových trubek a vnější panely jsou vyrobeny z plastu. Vůz pojme celkem čtyři osoby, včetně řidiče.Zmiňme, že dne 23. listopadu 2019 představil koncern Kalašnikov na fóru odborné navigace ProjeKTOriA v Jaroslavli elektrický motocykl Iž.Výkon vozu Iž na svém vrcholu dosahuje až 50 kilowattů a jeho rychlost činí až 100 km/h. Elektromobil má lithium-iontovou baterii, která vydrží osm hodin. Model je určen pro „zajímavou a rychlou jízdu“ a patří k motocyklovému typu Cafe Racer.Škoda a elektrovozyNedávno jsme informovali o tom, že automobilový průmysl to nyní nemá lehké. Svět kvůli chybějícím čipům zažívá výpadek ve výrobě aut a nepříjemná situace postihla i tuzemskou automobilku Škoda Auto. Ta na nějaký čas zastavila a omezila výroba.. Existuje ale jedno auto, jež má jednu z nejkratších dob dodání.Touto výhodou se nyní může pochlubit elektrický vůz Enyaq iV, který je ve Škodě spolu s novou Fabií prioritou. Pokud však srovnáme poptávku po elektrickém SUV Enyaq iV se SUV Kodiaq, je zde patrný velký nepoměr. V Česku sice o elektrický vůz velký zájem není, ale v ostatních zemích se těší vyšší poptávce.Důvodem je, že se automobilky musí vyrovnat s přísnou evropskou emisní normou, s jejíž pomocí EU automobilky nutí do snižování emisí. Pokud to nedodrží a nevyrobí daný podíl elektromobilů, musí platit velké pokuty. Jde o tzv. uhlíkovoudaň.Vzhledem k tomu, že mají výrobci autv rámci své nabídky určený průměr emisí oxidu uhličitého, do kterého se musí vejít, upřednostňují automobily na elektřinu. Zmiňme, že pokud jde o limity, výpočet vychází z emisního průměru a každý gram navíc vypuštěný nad limit znamená pokutu 95 eur za auto. Škoda Auto však ujišťuje, že přednostně nevyužívá čipy do svého elektrického vozu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

