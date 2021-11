https://cz.sputniknews.com/20211117/za-ctyri-roky-se-statni-dluh-zvysi-az-o-jeden-bilion-korun-varuje-paroubek-16547412.html

Za čtyři roky se státní dluh zvýší až o jeden bilion korun, varuje Paroubek

Za čtyři roky se státní dluh zvýší až o jeden bilion korun, varuje Paroubek

Bývalý premiér ČR Jiří Paroubek varoval, že nová vláda Petra Fialy (ODS) může výrazně zadlužit zemi. Přitom zpochybnil kompetenci možného ministra financí... 17.11.2021, Sputnik Česká republika

V rozhovoru pro televizi CNN Prima NEWS Jiří Paroubek uvedl, že nevěří slibům nastupující koalice zlepšit ekonomický stav země. Obzvláště je skeptický vůči profesním schopnostem Stanjury coby nového šéfa státní kasy.Podle něj budoucí kabinet nemá jasné představy, kde bude škrtat a ani kolik. „Naštěstí už je přešel první amok, kdy tvrdili, že seškrtají až 125 miliard korun výdajů státního rozpočtu pro příští rok. Teď je to v uvozovkách jen 80 miliard,“ poznamenal expremiér.Dále Paroubek vyjádřil obavu, že politika nové vlády negativně ovlivní spotřebu obyvatelstva, zejména pokud na příští rok nenavýší platy některým kategoriím veřejných zaměstnanců. To se negativně projeví i na dynamice růstu HDP. V této souvislosti zkritizoval i neochotu senátorů sáhnout na své platy, a to „v situaci, kdy od běžných občanů budou chtít oběti“.Bývalému premiérovi se nezamlouvá ani zrušení EET. Rozpočet podle něj tak přijde o 15 až 20 miliard korunNení si ani jist, zda je za této situaci vhodné zvyšovat výdaje na obranu na 2 procenta HDP. V rozpočtu na příští rok jsou výdaje naplánovány na 92 miliard korun. V roce 2025 to již má být 140 miliard korun.Jinými slovy od nové vlády nelze podle něj čekat zázraky v oblasti schodku státního rozpočtu. Do čtyř let podle něj dluh výrazně vzroste.Expremiér přitom poznamenal, že do vypuknutí pandemie v letech mezi 2014 a 2019 se hospodaření státu vyvíjelo „prakticky vzorně“. HDP za toto období vzrostlo o 1,6 bilionu korun a o 20 miliard se snížilo zadlužení státu.Připomeňme, že ve středu večer Petr Fiala představil prezidentovi Milošovi Zemanovi novou vládu. Prezident má údajně problém pouze s jediným kandidátem na ministra. Konkrétní jméno nenazval. Už dříve se ale v médiích spekulovalo, že se může jednat o pirátského nominanta na ministra zahraničí Jana Lipavského.Zeman hodlá jmenovat Fialu předsedou vlády v pátek 26. listopadu. V následujícím období chce hovořit s kandidáty na funkce ministrů, oznámil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

