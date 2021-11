https://cz.sputniknews.com/20211118/5-kontroverzi-lipavskeho-aneb-proc-zeman-nechce-pirata-v-cele-diplomacie-16559002.html

5 kontroverzí Lipavského aneb proč Zeman nechce Piráta v čele diplomacie

5 kontroverzí Lipavského aneb proč Zeman nechce Piráta v čele diplomacie

Miloš Zeman má výhradu k jednomu z kandidátů na ministry v kabinetu Petra Fialy, a dokonce je připraven jeho návrh i vetovat. Podle médií jde o pirátského...

Postoj k IzraeliJedním z důvodů může být postoj Pirátů k židovskému státu, který je v rozporu se Zemanovou podporou Izraele. Piráti naopak v souladu s evropskou levicí prosazují kritičtější postoj k židovskému státu v izraelsko-palestinském konfliktu.Zeman prosazuje stěhování české ambasády v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Lipavský však tento návrh kritizoval. „Zřízení velvyslanectví v Jeruzalémě jako takového by bylo v rozporu s mezinárodním právem i společným postojem EU,“ řekl serveru Lidovky.Podpora čučkařůLipavský podporuje ředitele BIS Miroslava Koudelku, který dlouhodobě nepodloženě varuje před Ruskem a Čínou, za což čelí kritice Zemana. Podle něj je BIS pod tlakem „proruského a pročínského prezidenta“.Pirát zkritizoval také vystoupení Zemana v souvislosti s kauzou výbuchů muničních skladů ve Vrběticích, ve kterém uvedl, že neexistují žádná data o agentech z Ruska. Z hlediska Piráta tím vrazil klín mezi policii a BIS.Lex DukovanyMinulé volební období se Lipavský silně angažoval v dukovanském tendru. Je jedním z autorů pozměňovacích návrhů k tzv. lex Dukovany, které umožnily vyřadit Rusko a Čínu z jaderného tendru na výstavbu nových bloků v Dukovanech. Ve Sněmovně patřil k nejaktivnějším odpůrcům ruského angažmá.Vyřazení ruského Rosatomu z tendru na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech podle ekonomů projekt výrazně prodraží. Menší konkurence mezi uchazeči může navýšit cenu na částku přes 200 miliard korun.Sudetoněmecké dny v ČeskuLipavský se před pár lety zasazoval o pořádání Sudetoněmeckých dnů v České republice.Tento postoj se nelibí i některým členům ODS, která je koaličním partnerem Pirátů. „Tenhle člověk se Pirátům fakt povedl. A to je jen jeden z mnoha jeho výroků, které ho ještě dohoní,“ okomentoval tento nápad Lipavského europoslanec Jan Zahradil.Odstranění pomníku KoněvaLipavský kritizoval reakci Ruska na odstranění sochy maršála Ivana Koněva v Praze 6.Pirát tvrdil, že nemůže být řeč o tom, že pomník je válečným památníkem nebo hrobem, i když opak přiznávala i česká diplomacie.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

