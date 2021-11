Bill Gates promluvil o brzkém konci pandemie koronaviru

https://cz.sputniknews.com/20211118/bill-gates-promluvil-o-brzkem-konci-pandemie-koronaviru-16550471.html

„Možná bude (úmrtnost; pozn. red.) ještě nižší než u sezónní chřipky - to se stane, pokud nedojde k překvapením, jako jsou nové kmeny, které nelze nikdy vyloučit,“ řekl.Podnikatel zdůraznil, že to je nyní možné díky úspěchu moderních metod prevence a léčby, jako je očkování. Gates rovněž poznamenal, že vyrovnání nemocnosti a úmrtnosti na koronavirovou infekci a chřipku se stane signálem k úplnému oživení ekonomiky.Podle zakladatele Microsoftu bude lidstvo v blízké budoucnosti čelit výzvě boje proti novým variantám chřipky. Podle Gatese by si lidstvo mělo uchovat své know-how právě proto, aby zabránilo nové pandemii způsobené mutacemi nemoci.Celosvětově bylo zaznamenáno více než 254 milionů případů koronaviru a přibližně 5,11 milionu pacientů zemřelo.Názor imunologaCo se může stát s koronavirem SARS-CoV-2 za dlouhou dobu? V rozhovoru pro Sputnik o tom promluvil odborník na zvlášť nebezpečné infekce, imunolog Vladislav Žemčugov.Uvedl, že odborníci odhadují varianty další evoluce SARS-CoV-2 také na základě poznatků o vývoji jiných virů.„Atypická pneumonie (pozn. red.: SARS) a MERS (Middle East Respiratory Syndrome, blízkovýchodní respiratorní syndrom) prostě neexistují, nikdo je nemůže najít, zmizely. Nedošlo u nich k mutacím, které by jim umožnily další život. Myslím, že prostě zahynuly v přírodě,“ řekl Vladislav Žemčugov.Existuje jiná varianta evoluce virů. Během mutací mohou ztratit agresivitu a zabydlet se v organismech těch nebo jiných živočichů, aniž by jim uškodily, pokračoval lékař. Vysvětlil, že se to dá například říct o viru ebola. Ten nezabíjí velké netopýry, na kterých žije, jejich imunita zase neničí virus. Ale když se člověk dostane do kontaktu s krví nositele viru, onemocní, dojde k propuknutí choroby způsobené virem, vysvětlil odborník na zvlášť nebezpečné infekce.Koronavirus má tři varianty vývoje, domnívá se lékař. První varianta je podle něj taková, že si koronavirus SARS-CoV-2 najde nového majitele, s nímž bude dosaženo „imunitního konsensu“. Druhou variantou je to, že může zmizet jako SARS a MERS. Třetí varianta je pro lidstvo nejhorší, že bude stále parazitovat na lidech jako druhý virus chřipky, vysvětlil.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

