Bratislava zažila 10 demonštrácií. Nespokojnosť s vládnou mocou ešte nebola nikdy taká vyhrotená

Bratislava zažila 10 demonštrácií. Nespokojnosť s vládnou mocou ešte nebola nikdy taká vyhrotená

Deň boja za slobodu a demokraciu mal tentoraz celkom inú pachuť ako po iné roky. Veď nespokojnosť so súčasnou vládnou garnitúrou sa vyšplhala v prieskumoch k... 18.11.2021

Už máme za sebou protireformné protesty zdravotníkov, súdov, lesníkov, ďalej odborárov, vládu kritizujú aj podnikatelia, starostovia a primátori. Nálada obyvateľstva po roku a pol vládnutia dnešného zoskupenia je tesne pred bodom varu a tak sa našli mnohí, ktorí si išli vyventilovať hlasivky. Nespokojnosť charakterizovalo 10 obsadených priestorov v Bratislave i online prenos z námestia v Košiciach, kde platí na základe covidového semaforu zákaz zhromažďovania sa.Mimobratislavčanov z časti odradilo od účasti na demonštráciách sebavedomé vyhlásenie policajného prezidenta Hamrana, ktoré sa rovnalo vyhrážaniu občanom, že polícia tvrdo zakročí proti akémukoľvek porušeniu zákonov. Aj preto sa objavili transparenty s nápismi: „Prosím nebite ma!“ Do podvečerných hodín zobrali na policajnú stanicu iba jedného občana spred parlamentu. Ale večer to už vyzeralo o čosi horšie. Ale o tom neskôr.Navyše zarezonovali dva snemy a to strany SMER a hnutia OĽaNO. A prejavy oboch šéfov na seba vzájomne útočili. V rečiach sme sa nič nové nedozvedeli. Fico zopakoval, že vláda nedokáže vládnuť, zavádza týranie, schválila protiústavný segregačný zákon Lex korona, ktorý prezidentka okamžite podpísala a potvrdil cestu za volebným víťazstvom najlepšie v predčasných voľbách.No Matovič sa nezaprel a opäť obvinil SMER a Fica zo smrti 12 000 ľudí, ktorí zomreli na covid a Fica pomenoval skorumpovaným bastardom a SMER na čele s predsedom vrahmi, ktorí zavraždili Kuciaka s priateľkou a opäť ich obvinil z korupcie, so spolčením s oligarchiou, z mafiánstva a prisvojení si polície a teda aj štátu.Ale hlavným bodom dňa boli demonštrácie. Popoludní sa dve odohrali pri parlamente. Pri pomníku Alexandra Dubčeka sa stretli najskôr priaznivci SMERu, kde sa pridružili aj podporovatelia SNS a pozvaný bol aj poslanec Taraba s priaznivcami. Fico v prejave prakticky zopakoval svoj prejav zo snemu a odhodlanie bojovať za referendum o predčasných voľbách.A po nich priamo pred parlamentom demonštrovali priaznivci Kotlebovej strany ĽSNS, ktorí narobili ako každoročne najväčší popuk. Predseda strany Kotleba na pódiu vystúpil najskôr v maske a potom ju ostentatívne odhodil do davu, že masky nosia iba otroci. Asi si to spoznal pri užívaní si „hrátok“ BSDM.Medzi tým sa na Šafárikovom námestí stretlo asi 4 až 5 tisíc priaznivcov strany Republika. Bol to asi najpočetnejší protest, Mazurekovci boli hluční, ale v rámci bezpriestupkových pravidiel, takže kordóny policajtov a ťažkoodencov, ktoré sledovali každú jednu protestnú akciu, nemali prácu. Radikálne vyzvali vládu, aby už odišla zo scény, pretože sa nestará o život obyvateľov v rámci zdražovania a venujú sa len donucovaniu k očkovaniu a obmedzovaniu osobnej slobody i práv občanov šikanovanim nelogickými opatreniami. Označili covid automat za najväčší podvod Slovenska.Podporiť ich prišiel aj expredseda vlády (1991-92) Ján Čarnogurský, ktorý kritizoval Európsku úniu za postoje voči Poľsku za nadriadené zákony nad európskymi a sankciám proti Bielorusku. Porovnal dvojité postoje EÚ pri stavaní múru proti migrantom v Maďarsku a teraz v Poľsku. Ocenil aj Rusko, ktoré by ochotne pomohlo východoeurópskym štátom, ak by zmenili politické postoje voči tejto obrovskej krajine.Doktor Lipták označil terajšiu vládnu moc za vládu tyraniu a lži. No a na záver poslanec Mazurek vyzval všetky opozičné strany, odbory a všetkých občanov na generálny štrajk, aby vláda odstúpila, pretože ak nikto nebude robiť, vláda nebude mať koho riadiť. Potom sa hlučne presunuli pred úrad vlády a k nim sa pridali aj Kotlebovci, ktorí prišli od parlamentu a s množstvom delobuchov po ceste dali najavo svoju prítomnosť. Plné Námestie slobody žiadalo vládu, aby odstúpila. Pred vládnou budovou začali hádzať delobuchy aj do policajtov, pričom dva z nich popálili policajtov. Dvoch aktérov, ktorí ich hodili, zadržali. Ďalších budú zisťovať zo záberov kamier. Celkom sa dostalo do rúk policajtom 9 občanov. Nakoniec ťažkoodenci však zasiahli a vytlačili davy ľudí, od budovy vlády a z Námestia slobody, ktorí sa pomaly rozišli po 20. hodine.Ešte spomeniem míting na námestí SNP, ktorý vlastne podporil súčasný boj vládnej koalície za očkovanie, na ktorom sa zúčastnilo do 100 ľudí a ktorému dávali v mainstreame propagandisticky najviac miesta. A demonštráciu pred prezidentským palácom charakterizoval ohlásený občiansky generálny štrajk na bratislavskom Župnom námestí, kde kritizovali najmä pandemické opatrenia a kroky vlády a prezidentky Čaputovej.No a na záver dňa sme si vo verejnoprávnej televízii vypočuli „ohromujúci“ prejav premiéra Hegera evidentne nahrávaný najmenej deň vopred s typickou matovičovskou rétorikou. Tomu, čo nám farársky Heger narozprával, uveril len ten, ktorému začali po prvý raz fungovať uši a oči tesne pred 20-tou hodinou. Nakydal na bývalý režim, v ktorom sa nedalo dýchať, kde rybári nemali čo chytiť na udice, v ktorom bolo všetko zdevastované, továrne, podniky, cesty, jednoducho všetko. No a keď vyzdvihol to, že konečne za Matovičovej a jeho vlády začal platiť na Slovensku právny stav, tak sa museli všetci s fungujúcim mozgom, ktorí to počuli, poriadne pozabávať. A tak sa do popredia tlačí otázka. Prečo vláde potom skoro 90 % národa nedôveruje? Na to si pán premiér nespomenul pri bohorovnom prejave?Celkom v Bratislave demonštrovalo odhadom 25-30 tisíc ľudí. Protestujúci tak ukázali vláde, že si nenechajú brnkať po nose a v protestoch budú naďalej pokračovať. A ak by sa mimobratislavčania nebáli polície a nebol by v čiernych okresoch podľa covid automatu, tak by účasť bola určite niekoľko násobne vyššia, pretože nespokojnosť s vládnou mocou nebola za 32 rokov nikdy tak vyhrotená ako dnes.

