Covidová nerovnost v obrazech: pro politiky ČR a SR zavedená pravidla zřejmě neplatí

Známý veřejný činitel a bojovník za svobodu slova Daniel Vávra, který je zároveň videoherní designér, scenárista a režisér, poukázal na nerovnost v obrazech... 18.11.2021, Sputnik Česká republika

Zveřejnil řadu fotografií, které to potvrzují, a okomentoval každý snímek. V první řadě padla zmínka na dresu budoucího premiéra republiky.„Petr Fiala a zodpovědní lídři koalice Spolu reagují na závažnou epidemickou situaci nejvyšší respirátorovou obezřetností,“ utahuje si z nastupujícího předsedy vlády autor statusu.Vávra nešetřil kritikou ani zakladatele TOP 09 a bývalého ministra financí ČR:„Na dalším snímku 5x očkovaný Mirek Kalousek dodržuje bezpečné rozestupy a zkouší novou neviditelnou roušku vyvinutou ve firmě profesora Konvalinky - Střet zájmů industries,“ poznamenal s ještě větší mírou sarkasmu režisér.Schytala to od Vávry i prezidentka sousední země.„Zuzka Čaputová demonstruje použití nejnovějšího respirátoru s účinností 130 % implantovaného v nose a proticovidový nanopovlak jazyka,“ padl další výrok s nadsázkou.Popis k fotografii s bývalým ministrem financí zní také ne příliš lichotivě.„Karel Schwarzenberk má šlechtickou imunitu a navíc američtí vědci nedávno zjistili, že covid se ve spánku nepřenáší,“ podotkl Vávra.Následně režisér okomentoval fotografii lidí bez respirátorů kolem busty prvního prezidenta novodobé republiky.„Převratný vynález Akademie věd - Havlova busta, která poskytuje imunitu všem osobám v okruhu 90m,“ vyzdvihl Vávra.Kritice režiséra se nevyhnuli ani představitelé hnutí ANO.„No a na závěr - Havlíček, Babiš a Schillerová názorně ukazují, jak vážně berou vlastní opatření a že nejlepší imunita proti Covidu je ta poslanecká,“ konstatoval Vávra.Ve finální části statusu autor komentáře uvádí pozoruhodný závěr a zajímavý postřeh.„Antirouškařka“ ČaputováZde uveďme, že slovenskou prezidentku za nenošení roušky zkritizovali i v rodné zemi.„Volejte policii! Na Bílé vráně se dnes pohybovala nebezpečná antirouškařka - svou nezodpovědností ohrozila všechny kolem a určitě všichni zemřou na covid. Takto by o této fotce informovala liberální média, kdyby nešlo o Zuzanu Čaputovou,“ napsal poslanec Národní rady SR Ľuboš Blaha.Poznamenal, že prezidentka SR se tím ještě pyšní na svém účtu na Facebooku. Podotkl, že si už opravdu dělají z lidí legraci.„Když si sundáte roušku v Lidlu, hodí vás o zem policie a skončíte ve vazbě,“ uvedl.Blaha zkritizoval i další slovenské politiky, kteří nedodržují nastavená pravidla.Následně Blaha směruje Čaputové řadu dotazů.„Tak co, paní prezidentko, uděláte to jako Igor a vymluvíte se, že jste točila dokumentární film? Zase budete hledat právní kličky? Jak při referendu? Nebo papaláši nemusí nosit roušku - to šikanujete pouze běžné lidi? Oni musí a vy budete tahat z kapsy výmluvy?“ ptá se Blaha.V závěru výčitky na adresu hlavy slovenského státu Blaha ještě víc zesílil.„Vodu kážou, víno pijí! A lidé toho už mají plné zuby. Padni komu padni - a v první řadě by mělo padnout těm, kteří zde z roušek dělají náboženství a sami na ně kašlou. Toto je velká ostuda, paní prezidentko,“ zdůraznil poslanec.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

