„Další předvolební přátelství u konce." Zahradil sleduje vývoj vztahů Babiše ml. s „exkamarády"

„Další předvolební přátelství u konce.“ Zahradil sleduje vývoj vztahů Babiše ml. s „exkamarády“

Politik Jan Zahradil se zase vrátil k tématu, spojenému s vztahy mezi Andrejem Babišem juniorem, šéfredaktorem Fóra 24 Pavlem Šafrem a zakladatelem TOP 09...

Zahradil zveřejnil screenshot z twitterového účtu syna premiéra v demisi. Na fotce je vidět, jak Babiš mladší ukazuje vulgární gesto směrem k počítači, na kterém je vidět profil šéfredaktora webu Forum 24 Pavla Šafra. Jak je vidět, ten si Babiše juniora zřejmě zablokoval.Autor statusu ve své poznámce rovněž připomněl lékařku Džamilu Stehlíkovou, starostu Řeporyjí Pavla Novotného a režiséra Víta Klusáka.„Aha. Další předvolební přátelství u konce. Tak to snad aby se teď Šafr pokusil juniora taky někam uklidit. Džamila mu napíše dálkovou diagnózu, Řeporyjec půjčí multikáru k převozu a Klusák o tom natočí časosběrný dokument. Jen co ten chudák Kalda s tím vším,“ napsal Zahradil.Co s psychickým stavem?Zmiňme, že to není poprvé, co Zahradil upozorňuje na Babiše mladšího.Minulý týden Sputnik psal o tom, že během posledních dnů jsou na twitterovém účtu premiérova syna samé nadávky a vulgarity i na někdejší „přátele“. Padla otázka, jestli nemá přeci jenom Andrej Babiš mladší psychické problémy.Mnoho uživatelů o něj má strach a chce po jeho okolí odpovědi. Řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS) i exministr Miroslav Kalousek (TOP 09) se ale o jeho problémy moc nezajímají.„Hej Češi, prosím, koukněte na můj profil. Mám vás v p*či,“ stojí v jednom z posledních tweetů Babiše mladšího. Dále označil Čechy za genetický odpad.Kromě nadávek Babiš mladší aktivně vystupuje proti očkování a zasazuje se za zákaz působení ruské pravoslavné církve ve Švýcarsku.Uživatelé nyní ve svých příspěvcích tagují profily Miroslava Kalouska i Pavla Novotného a ptají se, zda nevědí, co se s Babišem mladším děje. Právě oba politici podporovali Babiše mladšího v jeho předvolebním tažení proti svému otci. Nyní se ale o jeho osud očividně příliš nezajímají.„Junior je hodný kluk a nemá to jednoduchý. Doufám, že bude zase dobře… To opakuju pořád dokola k aktuální situaci a více ode mě nemá smysl čekat,“ napsal řeporyjský starosta a v dalším tweetu dodal, že není Babišův mluvčí.Samotného Novotného Andrej Babiš mladší ve svých tweetech označil za „kabálistu“ s tím, že ho zablokoval. „A medaili v Řeporyjích mu strčím do p*či, když mě k tomu vyprovokuje,“ vzkázal Novotnému Babiš mladší. „Víte, k*rva, Češi, s kým vůbec máte čest?“ připsal premiérův syn.Jan Zahradil upozornil na vývoj kauzy psychického zdraví Andreje Babiše. Podle něj má premiérův syn skutečně zdravotní problémy a zkritizoval veřejně známé osobnosti za to, že ho zneužily v předvolební kampani. Podle Zahradila to vypovídá o tom, že jsou schopné všeho.„Ajaj. Řeporyjskou medaili zjevně čeká nepěkný osud. I pověst paní Stehlíkové jako královny dálkových diagnóz je tímto poněkud narušena. A teď vážně: Ten twitterový účet je pravý. A nejde vůbec o to, jakkoliv obhajovat AB staršího. Ale parta lidí, co tuhle ‚causu‘ před volbami rozpoutala a řídila, si zaslouží, aby se na ně ukázalo prstem. Věděli, s kým mají co do činění, teď se jim to jen po zásluze vrací. A pokud se toho neštítili, jsou pravděpodobně schopni lecčeho. Takže si připomeňme, že kromě dvojice ze screenshotu patří do party ještě Šafr + Hovorková, Klusák, Kalousek,“ napsal Zahradil na Facebook.Babišovy posudkyPřipomeňme, že v září Babiš mladší získal posudky od znalců, že je z psychiatrického hlediska zcela v pořádku. Tyto posudky vypracovali zmiňovaná Džamala Stehlíková a vedoucí katedry pedagogiky a aplikovaných disciplín na Univerzitě J. E. Purkyně (UJEP) Slavomil Fischer.S těmito posudky Babiš mladší konfrontoval svého otce v Ústí nad Labem během slavnostního zahájení předvolební kampaně hnutí ANO. Premiér i po tomto incidentu trval na tom, že jeho syn není psychicky v pořádku. Dále prohlásil, že ho zneužívají jeho političtí odpůrci.Babiš mladší přijel do Česka, aby mimo jiné vypovídal v kauze Čapí hnízdo i svého údajného zavlečení na Krym.Babiš mladší v zářijovém rozhovoru pro Deník N prohlásil, že dostává peníze od šéfredaktora portálu Forum 24 Pavla Šafra, coby honorář za připravovanou knihu. Novinářům také řekl, že si možná najme člověka, který by mu spravoval sociální sítě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

