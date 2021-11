https://cz.sputniknews.com/20211118/evropa-pozastavila-projekt-nord-stream-2-a-zvysila-ceny-16551160.html

Evropa pozastavila projekt Nord Stream 2 a zvýšila ceny

Evropa pozastavila projekt Nord Stream 2 a zvýšila ceny

Spuštění Nord Stream 2 se znovu odkládá, tentokrát kvůli německé byrokracii. Federální síťová agentura SRN pozastavila certifikaci projektu.

Další překážkaCeny plynu v Evropě vyskočily za jeden den o 17 % a poprvé od poloviny října překročily 1 100 dolarů za tisíc kubíků.Je to reakce na to, že německý energetický regulátor požádal, aby právní struktura nezávislého operátora Nord Stream 2 AG (se sídlem v švýcarském městě Zug) byla uvedena do souladu s místní legislativou. Je třeba založit německý dceřiný podnik, majitele a operátora části plynovodu na území SRN.Dané požadavky budou uspokojeny. „Dcera“ bude založena, získá aktiva a zaměstnance. Pak bude ale třeba znovu zaslat dokumentaci Federální síťové agentuře.Přestávka tradery trošku znervóznila. „Trh očekával spuštění v lednu 2022, což by umožnilo naplnit evropské podzemní plynové nádrže z 26 % (17,2 miliardy kubíků). V důsledku odročení přijde EU o téměř 4 miliardy. Způsobí to přestávky v zásobování elektřinou,“ varoval Maxim Černjajev, docent ekonomické fakulty Ruské univerzity družby národů.Aby Evropané nezmrzli v zimě, měli by pospíchat. Nord Stream 2 byl dokončen 10. září. Německý regulátor zahájil kontrolu technických standardů. Mělo to trvat 4 měsíce. Pak měla otázku projednat Evropská komise.Teď nebude plynovod spuštěn dřív než na jaře, domnívají se analytici. Anebo vůbec v létě.Znamená to, že ceny budou i nadále stoupat. „Větší část zimy budou spotové ceny na evropském plynovém trhu překračovat tisíc dolarů. Občas to může být dokonce tisíc a půl,“ předpovídá Pjotr Puškarjov, přední ekonom informačně-analytického střediska TeleTrade.Evropané, kteří odkládají dodávky ruského plynu, sobě nebezpečně škodí. Ceny mohou stoupat o 5-8 % měsíčně.Gazprom má ale frontu ze zákazníků. Čína je ochotna zvýšit nákup. Tamější průmyslová výroba se totiž zvýšila za rok o 3,5 %.Zvyšuje se rovněž poptávka ze strany Turecka. Ankara kupuje plyn pro domácí spotřebu a také pro tranzit do jižní Evropy.Dodávat přebytečnou ropu do Asie je dnes výhodnější. Do Evropy se totiž prodává za ceny uvedené v střednědobých smlouvách. Na těch se prudké zdražení moc neprojevuje. „Vzniká odklad o 6-9 měsíců, je to taková formule ceny,“ upřesnil ekonom.Vydělat na prostojiAnalytici nespatřují na pozastavení certifikace zlý úmysl. Příliš velké peníze vydali na tento projekt němečtí akcionáři Uniper a Wintershall, stejně jako rakouská OMV, francouzská Engie, britsko-holandská Royal Dutch Shell. Evropští partneři Gazpromu financovali 50 % plynovodu.Německé ministerstvo ekonomiky ukončilo předtím analýzu Nord Streamu 2. V zprávě stojí, že projekt neohrozí bezpečnost zásobování plynem SRN a EU.Zajímavé je, že průtahy s certifikací vznikly současně s migrační krizí na bělorusko-polské hranici, několik dní po prohlášení běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka o plynovodu Jamal-Evropa. „Zahříváme ty, kteří nám vyhrožují uzavřením hranic. Co když utáhneme kohoutek na plynovodu? Poradil bych proto polskému vedení, Litevcům, a dalším hlupákům, aby nejdřív mysleli a pak mluvili,“ varoval prezident.Certifikace se má navíc zúčastnit také ukrajinský Naftogaz. Ale bez práva veta, Kyjev bude moci jenom vyslovit svůj názor. Jenže tohle je stejně příznačné.Ruskému projektu i nadále házejí klacky pod nohy. Je to výhodné pro dodavatele zkapalněného zemního plynu, především z USA a Kataru, který má blízko k americkým finančním kruhům. Odklad jim pomůže vydělat. Navíc využijí toho, aby prosadili investice do terminálů na zkapalněný plyn. Například v Polsku a Německu. Tuto infrastrukturu mají v Itálii a Velké Británii. Ale ani tyto země nepospíchají s odmítnutím levnějšího plynu z plynovodu.Konkurovat s americkým zkapalněným plynem může zkapalněný plyn z ruských ložisek společnosti Novatek na Jamalu. Jenže 4-6 měsíců je příliš málo, aby se na trhu daly znovu rozdělit podíly.Evropské podniky sotva začnou používat zkapalněný plyn. Továrny v Německu, Rakousku a Nizozemsku se nejspíš dočasně vrátí k uhlí. Jinak je to s prostými odběrateli. Mezi nimi bude jistě hodně těch, kteří si budou přát co nejdřív použít větrné mlýny a sluneční baterie.Nikdo nemůže přesně uvést datum spuštění plynovodu. Příliš moc překážek, politiky, byrokracie. Ale je již jasné, že Nord Stream 2 je unikátní projekt, poněvadž vynáší dokonce tehdy, když stojí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

