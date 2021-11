https://cz.sputniknews.com/20211118/fiala-nehlede-na-kritiku-zemana-kandidaty-na-ministry-menit-nehodla--16555807.html

Fiala nehledě na kritiku Zemana kandidáty na ministry měnit nehodlá

Fiala nehledě na kritiku Zemana kandidáty na ministry měnit nehodlá

Předseda ODS Petr Fiala se vyjádřil k návrhu na posty ministrů. Kritiku ze strany prezidenta Miloše Zemana odmítá. Návrh na ministerské posty Fiala považuje za... 18.11.2021, Sputnik Česká republika

Fiala navštívil prezidenta Zemana ve středu v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Po schůzce Fiala přiznal, že prezident měl výhrady k jednomu z navrhovaných jmen. Podle informací MF DNES měl mít Zeman výhrady ke kandidátovi na post ministra zahraničí Janu Lipavskému od Pirátů.Lipavský patřil k nejaktivnějším odpůrcům ruského angažmá v dostavbě Dukovan a v uplynulém volebním období Sněmovny byl například jedním z autorů pozměňovacích návrhů k takzvanému lex Dukovany.Po setkání Zemana s Fialou TV Nova zveřejnila rozhovor s prezidentem. „Velmi pravděpodobně vztáhnu své veto k jedné osobě,“ uvedl Zeman. Dodal, že resort by měl dočasně převzít Fiala, nebo navrhnout někoho jiného. Tento záměr Zemana vyvolal mezi politiky i právníky kritiku. Podle Ústavy ČR se totiž prezidentské veto nevztahuje na jmenování ministrů.Ve středu byl také určen termín, kdy by se měl Fiala stát novým premiérem. Dojít by k tomu mělo 26. listopadu v Lánech. Po jmenování Fialy se Zeman v dalších dnech sejde s navrženými kandidáty. Vláda jako celek by tak mohla být jmenována do tří týdnů.Složení nové vládyPrvním místopředsedou vlády by měl být šéf hnutí STAN Vít Rakušan, který má usednout zároveň v čele ministerstva vnitra. Dalšími vicepremiéry budou Marian Jurečka (KDU-ČSL), Vlastimil Válek (TOP09) a Ivan Bartoš (Piráti).Fiala stane v čele nové vlády složené z ODS, TOP09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů, která nahradí končící kabinet Andreje Babiše (ANO). Ten Zemana v ÚVN navštívil už v pondělí.Vznikající kabinet bude mít 18 členů. Končící vláda má členů pouze 15. ODS připadne premiérské křeslo a pět ministerstev, Starostům čtyři resorty, Pirátům a lidovcům po třech a TOP 09 získá dva resorty.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

