https://cz.sputniknews.com/20211118/kreml-rusko-nevede-hybridni-valky-16554431.html

Kreml: Rusko nevede hybridní války

Kreml: Rusko nevede hybridní války

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov v komentáři k článku o ruské „hybridní válce“ uvedl, že v Británii se objevuje mnoho hysterických publikací, které by... 18.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-18T13:21+0100

2021-11-18T13:21+0100

2021-11-18T13:21+0100

uprchlický tábor, výstřely a vojenská technika. co se děje na polsko-běloruské hranici?

vladimir putin

rusko

válka

dmitrij peskov

obvinění

kreml

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1014/24/10142482_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_3ca121d22cd1ce7cedb49777fdc8bd2b.jpg

„Ve Velké Británii se v poslední době objevilo mnoho hysterických publikací a novináři bohužel obecně nejsou tak odhodlaní střízlivě informovat o událostech, včetně těch ve střední a východní Evropě. Proto s nimi musíme takto zacházet. Rusko nevede žádné hybridní války, to naprosto vylučujeme. Rusko má zájem na tom, aby se všichni v Evropě konečně vzpamatovali a přestali považovat Rusko za viníka všech svých potíží a naopak se obrátili k hlavním zdrojům problémů, které nyní Evropu dusí,“ odpověděl Peskov na otázku, zda je Kreml obeznámen s obviněními britského tisku, že Rusko vede v Evropě hybridní válku, a jak na ně může reagovat.Na otázku, které jsou primární zdroje, však odpověděl, že jich je mnoho, ale nechtěl je jmenovat.Britské noviny totiž zveřejnily článek, v němž se tvrdí, že Vladimir Putin údajně neustále využívá tzv. hybridní války, aby se postavil západním zemím. Moskva opakovaně popřela podobná obvinění na svou adresu.Autor článku obvinil Rusko z podílu na migrační krizi na polsko-běloruské hranici. Migrační krize na hranici Běloruska a Polska se může stát příčinou ozbrojeného konfliktu za účasti Ruska, napsal dále autor.Podle jeho názoru mohou Minsk a Moskva přistoupit na eskalaci konfliktu, „budou-li chtít“. Pozorovatel připustil, že poté, co začne mezi běloruskými a polskými pohraničníky přestřelka, budou muset obě strany konfliktu požádat své spojence o pomoc.Zbavení se odpovědnostiV poslední době zaznívají stále častěji obvinění na adresu Ruska. Prezident Vladimir Putin vysvětlil tuto agresivní rétoriku přáním „svalit vinu na jiného“ a poznamenal, že Moskva je ochotna všemožně napomáhat urovnání situace s migranty. Ruský prezident přitom zdůraznil, že evropské země samy vytvořily podmínky k tomu, aby se tam nahrnul proud běženců, a teď se pokouší zbavit odpovědnosti za nynější události.Na hranici mezi Běloruskem a Polskem se v posledních týdnech shromáždilo několik tisíc migrantů v naději se dostat do zemí EU. Polské úřady posílily ochranu hranic, přesunuly vojáky, a brání pokusům o nelegální proniknutí na polské území. Obviňují Minsk z migrační krize. Bělorusko všechna tato obvinění popírá a prohlašuje, že Polsko násilně vyhošťuje migranty.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, rusko, válka, dmitrij peskov, obvinění, kreml