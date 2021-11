https://cz.sputniknews.com/20211118/lekari-hospitalizovali-dva-migranty-z-polsko-beloruske-hranice-16550230.html

Lékaři hospitalizovali dva migranty z polsko-běloruské hranice

Lékaři hospitalizovali dva migranty z polsko-běloruské hranice

Ministerstvo zdravotnictví Běloruska informovalo, že za 24 hodin se na hranici s Polskem na pohotovost obrátilo devět migrantů, dva z nich byli... 18.11.2021, Sputnik Česká republika

„Na záchranáře ve službě na bělorusko-polské hranici se v noci obrátilo celkem devět pacientů. Dva z nich byli hospitalizováni,“ stojí v prohlášení ministerstva na jeho telegramovém kanálu.Upřesňuje se, že dalších 28 osob přišlo na konzultaci k týmu ve službě. Všem bylo poskytnuto zdravotní poradenství.Podle ministerstva byla jedna z žen, které vyhledaly lékařskou pomoc, těhotná a byla odeslána na konzultaci do specializovaného centra v Grodně. Po vyšetření se vrátila ke své rodině na hranici.Ministerstvo dále uvedlo, že běloruský lékař zachránil život uprchlíkovi z Iráku. Pětadvacetiletého iráckého občana odvezla záchranná služba na pohotovost do nemocnice. Okamžitě byl proveden ultrazvuk, byly provedeny testy a stanovena diagnóza.Situace na hranicích a migrační krizePřipomeňme, že v létě na hranici Běloruska a Polska, a také Běloruska a pobaltských zemí, značně zesílilo proudění uprchlíků z Blízkého východu a Afriky, kteří se snažili dostat do západní Evropy. Situace se vyhrotila 8. listopadu, kdy se u hraničního přechodu shromáždily asi dva tisíce migrantů, kteří si zde spontánně založili tábor.Polské bezpečnostní síly následně zmařily několik pokusů o překročení hranice, a dokonce musely použít speciální prostředky. Uvádí se, že několik uprchlíků a tři novináři se obrátili na lékaře se stížnostmi na nesnesitelnou bolest a řezání v očích, a také kvůli potížím s dýcháním. Také Igor Malyk, zástupce vedoucího oddělení radiační, chemické a biologické ochrany a ekologie Generálního štábu Ozbrojených sil Běloruska prohlásil, že polské bezpečnostní složky v úterý na běloruské hranici použily proti migrantům, kteří se snažili dostat do Polska, speciální prostředky obsahující toxické chemikálie.Vyšetřovací výbor Běloruska již zahájil vyšetřování kvůli použití speciálních prostředků: migranti, kteří se pokusili překročit hranici, se fyzicky nacházeli na běloruském území. Později oddělení zahájilo trestní řízení a vyhodnotilo jednání polské strany jako trestný čin proti bezpečnosti.Západ z toho, co se na hranicích děje, viní Bělorusy. Nicméně Minsk opakovaně odmítl všechna obvinění z vytvoření migrační krize. Stejně tak uvádí, že Polsko násilně vyhání migranty na vlastní území. Tamní prezident Alexandr Lukašenko dokonce prohlásil, že země už nebude omezovat tok lidí: kvůli sankcím Západu na to prý nejsou „ani peníze, ani energie“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

