Ministr financí SR Matovič mluvil o sebereflexi. Pustí své místo tomu, kdo bude mít větší podporu

Tisková agentura Slovenské republiky píše o tom, že u příležitosti 10. výročí vzniku hnutí OĽANO se konal v Bratislavě jeho sněm. S proslovem vystoupil... 18.11.2021

Slovensko je podle ministra financí SR silnou zemí silných lidí. Politik vyzval nepolevit v boji za zemi, kde lidé budou moci žít s pocitem právního státu. Nelze se podle něj nechat umlčet „křikem a kvičením mafiánských poskoků“.Je potřeba se podle něj chopit odvahy, ale zároveň s pokorou plnit sliby. Matovič se omluvil členům hnutí za to, že byl „koulí na noze“ OĽANO, když byl premiérem. Připomněl, že mnohokrát měl osobní touhu to vzdát. Věří, že si v koalici partneři najdou k sobě víc cestu.Matovič se ve svém proslovu věnoval i šéfovi Směru-SD. Prohlásil, že Robert Fico během vlád Směru-SD dovolil mafii ovládnout stát. Kritizoval, že dnes na náměstích burcuje pod rouškou svátku 17. listopadu, protože má strach o svou svobodu.Politik se domnívá, že hnutí OĽANO musí nabrat odvahu a postavit se Ficovi, vysvětlovat přešlapy jeho vlády. Avizoval, že se budou svolávat mimořádná zasedání Národní rady SR, kde chtějí pojmenovávat zločiny, které podle něj napáchal Fico, jakož i expremiér Peter Pellegrini.Matovič si také myslí, že Fico je zodpovědný za smrt tisíců lidí, kteří zemřeli na onemocnění covid-19, protože například před rokem lidi burcoval proti opatřením.Premiér Slovenské republiky Eduard Heger ve svém proslovu poděkoval všem občanům, kteří hnutí během deseti let vyjadřují svou podporu.Předseda OĽANO Igor Matovič vyzdvihl, že kdykoli je ochoten pustit své místo předsedy hnutí tomu, kdo bude mít mezi členy větší podporu.„Každé hnutí nebo strana by si mělo dávat průběžně otázku, zda člověk, který vede hnutí, je správný člověk. Sebereflexe by měla být permanentní,“ vyzdvihl Matovič na tiskové konferenci.Zároveň dodal, že členové předsednictva se volit nebudou, dokud se neukončí „poctivá diskuse“ na sněmu.Sněm si OĽANO podle Matoviče svolalo na 17. listopadu, protože v tento den si zorganizoval sněm i Směr-SD.Politik uvedl, že hnutí nechtělo dovolit, aby Směr-SD pošpinil vzkaz 17. listopadu. Zopakoval, že jeho hnutí musí dosáhnout, aby se mafie opětovně už nikdy více nevrátila do vlády.Matovič dodal, že ačkoli preference mívá OĽANO nízké, vždy získalo ve volbách slušný výsledek. Je přesvědčen, že výsledek ve volbách bude výrazně větší než současné preference.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

