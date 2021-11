Mluvčí ruského prezidenta prozradil, o čem budou na schůzce jednat Putin a Biden

„Pro začátek je vhodnější videoformát, ale opět to bude záviset na rozhodnutí hlav států. Přirozeně Ukrajina, kolem Ukrajiny je mnoho sporů. Přirozeně kolem Ukrajiny bude i to, co je pro nás provokativním jednáním ozbrojených sil NATO poblíž našich hranic, to nás nemůže nechat lhostejnými a vzbuzuje to obavy, a co je hlavní, vyvolává to potřebu přijmout adekvátní opatření. Při přijímání těchto opatření ale konáme na vlastním území,“ uvedl Peskov ve vysílání ruské televize.