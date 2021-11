https://cz.sputniknews.com/20211118/moc-se-tesim-bude-pr-ewa-farna-a-matky-na-uteku-z-tria-3v1-se-setkaly-na-jednom-podiu-16544836.html

„Moc se těším, bude pr...!“ Ewa Farna a matky na útěku z tria 3v1 se setkaly na jednom pódiu

Legendární komické trio 3v1 se spolu se zpěvačkou Ewou Farnou stalo hostem pořadu 7 pádů Honzy Dědka. Na jedné sedačce tak spolu usedly hned čtyři krásné ženy... 18.11.2021, Sputnik Česká republika

Úspěšná talkshow 7 pádů Honzy Dědka se všeobecně těší oblibě. A díky následujícímu dílu zřejmě ještě více stoupne její sledovanost, jelikož hostem se staly čtyři velmi výjimečné dámy, a to Nikol Štíbrová, Martina Pártlová, Veronika Arichteva a Ewa Farna.A fanoušky tento výběr hostů velmi potěšil. „Ženy přenádherný,“ ozývalo se.Další se pak přidávali: „Všechny ženy, co mám ráda, pohromadě.“Podle mnohých je to opravdu „silná sestava“. „Supeeeeer, to je grupa. Sluší vám to všem,“ dodávali lidé.Lidé navíc poznamenávali, že se už moc těší: „Moc se těším, bude pr...!“Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se v roce 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Manželé nyní čekají druhého potomka. Zmiňme, že dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.Trio 3v1Do velmi populárního a komického tria, které zná v ČR snad každý, patří Nikol Štíbrová, Veronika Arichteva a Martina Pártlová.Nikol Štíbrová je známá česká herečka. Známá se stala například díky své roli Karolíny v seriálu Pojišťovna štěstí. Společně s Kateřinou Brožovou moderovala také přímý přenos vyhlašování cen Anno 2007. V roce 2019 nazpívala píseň k filmu Příliš osobní známost, a to společně se slovenskou kapelou IMT Smile, v minulém roce nazpívala píseň Dej si roušku se zpěvákem Mirai. V roce 2017 získala cenu za Instagram roku a v tom stejném roce se jí také narodil syn Mathias. Chlapečka porodila tehdejšímu příteli Martinovi Kynclovi, se kterým byla i zasnoubená. Pár se však v létě 2018 rozešel a na svatbu nikdy nedošlo. Nyní je šťastně zadaná a vdaná za Petra Leitgeba, kterému v červnu 2021 porodila syna Tobiase.Martina Pártlová je česká zpěvačka a muzikálová herečka. Původně je však vyučená prodavačka. V roce 2008 se zúčastnila české verze soutěže X Factor. V ní skončila čtvrtá. Následně začala vystupovat v pražských muzikálech a také nazpívala duety „OSTRAVA !!!“ (2010 s Rudou z Ostravy) a „Mezi nebem a zemí“ (2012 se Skipem). Dotyčná vystupuje jako stálý host se skupinou Čechomor. Jejím přítelem je hudebník Josef Vařeka, s nímž má dceru Stellu.Veronika Arichteva je česká divadelní, televizní, seriálová a také filmová herečka. Proslavila se svou rolí Sylvy Petrové, kterou hrála v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Diváci si ji také pamatují ze seriálu První republika nebo Vyprávěj. V roce 2018 účinkovala v taneční show StarDance, kde vypadla v semifinále. Pokud jde o její osobní život, jejím nynějším manželem je Biser Arichtev. S ním se poznala právě u natáčení posledního zmíněného seriálu. V roce 2013 se z nich stali manželé. V září 2020 se jim s manželem narodil první společný syn Luka Christo Arichtev.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

