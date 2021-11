https://cz.sputniknews.com/20211118/na-slovensku-zadaji-prijeti-zakona-o-trestni-odpovednosti-za-napadeni-zdravotnika-16552990.html

Na Slovensku žádají přijetí zákona o trestní odpovědnosti za napadení zdravotníka

Slovenská lékařská komora žádá z důvodu stupňující se agresivity lidí, minimálně do skončení pandemie koronaviru, urychlené přijetí zákona o trestní... 18.11.2021, Sputnik Česká republika

SLK o tom informovala ve čtvrtek, píší o tom slovenská média. Komora zároveň dodala, že aktuálně jsou zdravotničtí pracovníci vystaveni verbálním útokům během své práce, ale i ve svém volném čase.„Zdravotničtí pracovníci stojí i během velmi těžké třetí vlny pandemie koronaviru u svých pacientů, bojují o jejich zdraví a životy. Nepochopení a nevděk lidí většina našich pracovníků umí akceptovat, i když nás mrzí, trápí, rozčiluje. Povzneseme se nad ně, prodýcháme je. Nechápeme však agresivitu zdravých lidí vůči nám, přičemž mnozí z nich budou zítra odkázáni právě na naši obětavost,“ uvedla SLK ve svém stanovisku.Podle zákona, který před pár dny vyšel ve Sbírce zákonů, se již nevyžaduje nouzový stav nebo výjimečný stav, postačuje mimořádný stav (který od začátku covidu přetrvává dosud) na nařízení pracovní povinnosti.Jinými slovy, zjednodušil se proces možného nařizování pracovní povinnosti komukoli, netýká se to jen zdravotnických pracovníků.Slovensko zpřísniloSlovenská prezidentka Zuzana Čaputová schválila novelu zákona navrženou vládou, která zpřísňuje kontrolu zaměstnanců v práci. Zaměstnanec totiž bude muset prokázat, že je očkovaný, anebo poskytnout negativní výsledek testu či potvrzení, že koronavirovou nemoc již prodělal. Podle nových nařízení bude stejný postup platit i při vstupu do provozů či na hromadné akce, pakliže občan odmítne prokázat svou totožnost, může mu být vstup zakázán.Uvádí se, že každý zaměstnanec si může uhradit testování sám, anebo mu to má poskytnout zaměstnavatel, a to zdarma. V případě, že pracovník odmítne testování, zaměstnavatel bude mít možnost považovat to za překážku pro výkon pracovních povinností. V této situaci zaměstnanec nebude mít nárok na mzdu. Nařízení přitom umožňuje oběma stranám najít jiné řešení, jako je například čerpání dovolené či částečná náhrada mzdy.Policisté navíc budou mít právo na kontrolu potvrzení očkování, negativního testu nebo potvrzení o prodělané nemoci. V případě, že testování odmítne samotný policista nebo voják, může dostat služební volno, a to bez jakéhokoliv nároku na mzdu.Nová nařízení umožňují během krizové situace uzavření provozů, a to v případě onemocnění nebo porušení opatření. Uzavřít provoz v případě porušení nařízení bude možné na dobu jednoho měsíce.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

