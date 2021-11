https://cz.sputniknews.com/20211118/nejen-o-luxusu-tema-sametove-revoluce-nevynechal-ani-casopis-vogue-czechoslovakia-a-rozjel-diskuzi-16553150.html

Nejen o luxusu. Téma sametové revoluce nevynechal ani časopis Vogue Czechoslovakia a rozjel diskuzi

Nejen o luxusu. Téma sametové revoluce nevynechal ani časopis Vogue Czechoslovakia a rozjel diskuzi

Populární módní časopis Vogue Czechoslovakia se věnoval tématu poněkud netradičnímu pro svůj profil. Na instagramovém účtu zveřejnil fotografii z minulosti, a... 18.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-18T22:25+0100

2021-11-18T22:25+0100

2021-11-18T22:25+0100

česko

foto

vogue

sametová revoluce

totalita

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1070/99/10709974_0:0:1760:991_1920x0_80_0_0_517eecf64865ad41b7e824733e1e4bcf.jpg

„Sedmnáctý listopad je oslavou svobody a demokracie. Roku 1989 v Praze začala sametová revoluce a Československo se vymanilo ze spárů totalitního režimu. Dnešek je tak jeden z nejvýznamnějších milníků v historii České a Slovenské republiky,“ stojí k popisku ke snímku událostí během sametové revoluce.Sledující zareagovali na takový status poznámkami o současnosti.„Totalita je tu už od r. 2020, bohužel..trpkou příchuť má 17. listopad,“ uvedla Kristýna Hulínová.„No a od pondělka zase totalita,“ lakonicky se vyslovil uživatel s nickem Pav.„Totalita se k nám pomalu ale jistě zase vrací, demokracie nedemokracie,“ varoval sledující JASPIT.„Tak to je výsměch trochu teď…“ podotkla Jane Black.„Oslavila bych to další revolucí, páč se pomalu vracíme do starých časů,“ uvedla Lucy Auydová.Připomeňme, že v říjnu Vogue překvapil tím, že na instagramovém profilu časopisu umístil titulní fotografii nového čísla. Byla na ní vyobrazena ruská modelka Simona Kust, v pozadí za ní se nacházel Kreml a na noze byl vidět novinový plátek s ruským blogerem Alexejem Navalným.VogueVogue je časopis se zaměřením na módu, design a životní styl. Vychází ve dvacetipěti zemích světa každý měsíc. V redakci se vystřídala celá řada světoznámých módních fotografů. Vogue publikuje také články o umění, kultuře a politice. Má celou řadu stálých modelek z řad celebrit.Na základě licence od amerického vydavatele Condé Nasta časopis do Česka přivedla firma V24 Media. Vychází v češtině na území Česka a Slovenska. Šéfredaktorkou je Andrea Běhounková.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

foto, vogue, sametová revoluce, totalita