Neuvěřitelná ostuda. Litevský poslanec byl šokován částkou, kterou Litva utrácí za Tichanovskou

Poslanec litevského parlamentu Remigijus Žemaitaitis vyjádřil své pobouření nad tím, že vláda zvýhodňuje běloruskou političku Světlanu Tichanovskou. Dotyčný... 18.11.2021, Sputnik Česká republika

Poslanec a lídr opoziční litevské strany Svoboda a Spravedlnost Remigijus Žemaitaitis podrobil rázné kritice bývalou opoziční kandidátku v běloruských prezidentských volbách Světlanu Tichanovskou, která se v současné době nachází v Litvě. Učinila tak poté, co v loňském roce utekla z Běloruska. Litevskému politikovi ale nepřišlo vhodné, že Tichanovská žije na účet občanů Litvy.Podle dotyčného celkové výdaje litevské strany spojené se zabezpečením Tichanovské čítají přes 400 tisíc eur ročně.Běloruská otázka v rámci českého předsednictví v EUNa začátku listopadu jsme informovali o tom, že běloruská opoziční politička Světlana Tichanovská po jednání s předsedou Senátu ČR Milošem Vystrčilem v litevském hlavním městě Vilniusu vyslovila naději, že se běloruská otázka stane prioritou českého předsednictví EU ve druhé polovině roku 2022. Byla by také ráda, kdyby Česko více prosazovalo sankce vůči režimu současného běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka.Zmínila se rovněž o možnosti zřízení domu pro běloruskou opozici v Praze. „Doufám, že brzy vznikne,“ řekla. Vystrčil vysvětlil, že by o tom mohla jednat vláda.Tichanovská ho údajně informovala, že současný ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek jí takovou možnost slíbil. „Pokud já mám informace, tak se tak ale nestalo a bude potřeba to znovu projednat s případným novým ministrem,“ řekl. Podle jeho slov k tomu může dát Senát jakési doporučující stanovisko, ale nebude o tom rozhodovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

