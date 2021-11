Nová vládní opatření budou platit do půlky února. Pokračují i plošná testování ve školách

„My jsme se inspirovali v takzvaném bavorském modelu, ale není to přesně ten model. Tem princip je jasný a my jsme dnes hlavně detailně řešili další opatření, které provázejí tento model. Přístup do různých služeb, restaurací nebo muzeí budou mít jen očkovaní nebo ti, kteří překonali covid,“ oznámil dnes premiér s tím, že další detaily vláda projedná v pátek.