Oslavy Novembra ´89 v znamení protivládnych protestov. Opozícia vytvára novú tradíciu

Stáva sa už tradíciou, že oslavy výročia novembrovej revolúcie sú v znamení protestov proti súčasnej vláde. Na tento dátum si symbolicky zvolila svoj snem aj... 18.11.2021, Sputnik Česká republika

Posolstvo jej snemu by sme mohli zhrnúť do troch bodov:· Smer má ambíciu vyhrať nasledujúce voľby,· Smer chce koalične vládnuť so stranou Hlas - sociálna demokracia,· Smer znova iniciuje referendum o predčasných voľbách. Ak ho bude prezidentka znova sabotovať, či obštruovať, bude strana Smer organizovať každý týždeň protesty pred Prezidentským palácom.Strana Smer zakončila svoj snem položením kytice pod bustu Alexandra Dubčeka. Na tomto pietnom akte sa zúčastnilo množstvo sympatizantov strany, alebo skôr len odporcov súčasnej koalície a aj pri tomto akte vedenie Smeru deklarovalo tvrdú kritiku súčasnej koalície.Okrem toho pod Bratislavským hradom mala míting aj opozičná strana Ľudová strana Naše Slovensko. Predseda strany Marian Kotleba rovnako tvrdo kritizoval súčasnú koalíciu, možno trocha prekvapivo však vyzval svojich stúpencov, aby svoju nevoľu nad vládnymi obmedzeniami nesmerovali na predavačov v obchodoch alebo na policajtov, ale predovšetkým na členov vlády.Tretí míting dnešného dňa mala strana Republika. Ten začal na Šafárikovom námestí a trval asi hodinu a pol. Okrem politikov z Republiky na ňom vystúpil aj bývalý disident Ján Čarnogurský, ktorý vo svojom prejave tvrdo kritizoval sankcie Európskej únie voči Lukašenkovmu režimu v Bielorusku. Okrem Čarnogurského vystúpil aj známy lekár Peter Lipták, ktorý je známy svojím rezervovaným postojom k očkovaniu. Vo svojom prejave varoval pred negatívnymi zdravotnými dôsledkami očkovania - leukémia, zápal srdcového svalu či potraty. Na záver vystúpil poslanec Milan Mazurek, ktorý deklaroval tézu, že už niet času na referendum, ale treba zvrhnúť vládu hneď a zároveň vyzval na generálny štrajk.Oslavy tohtoročného 32. výročia 17. novembra 1989 sa niesli v znamení odporu voči súčasnej vláde. Koalícia je veľmi frustrovaná z toho, že opozícia si začína privlastňovať tento sviatok, a zároveň poukazuje aj na paralely medzi súčasným režimom a autokratickým spôsobom vládnutia pred Novembrom 1989. Každým dňom sa ukazuje, že súčasná garnitúra riadenie štátu nezvláda a je preto logické, že takéto symbolické dátumy kritikom vlády konvenujú a vytvárajú novú tradíciu. Zároveň nastavujú aktuálnej moci zrkadlo a pohľad doň nie je pre súčasnú vládu vôbec príjemný.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

