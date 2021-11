Polsko dalo Bělorusku ultimátum. Hrozí zavřením železničního přechodu Kuznica

„Když nedokážeme dnes zastavit tisíce migrantů, pak brzy se vydají do Evropy stovky tisíc, miliony. Když nebudeme rozhodně hájit a bránit naše hranice v Evropě, pokusí se stovky milionů (lidí) z Afriky nebo Blízkého východu dorazit do Evropy, zejména do Německa. V Německu žije přes 80 milionů lidí, dovolili byste příchod dalších 50 milionů? Myslím, že lidi v Německu by to nepotěšilo, poněvadž si přejí zachovat svoji životní úroveň. Chtějí zachovat vlastní kulturu,“ řekl Morawiecki v rozhovoru pro Bild.