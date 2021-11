https://cz.sputniknews.com/20211118/polsky-premier-varoval-evropu-pred-prilivem-milionu-migrantu-16552181.html

Polský premiér varoval Evropu před přílivem milionů migrantů

Polský premiér Mateusz Morawiecki se obává, že když se dnes nepodaří zdržet „tisíce“ migrantů, zamíří brzy do Evropy již „stovky tisíc“ a „miliony.“ 18.11.2021, Sputnik Česká republika

„Když nedokážeme dnes zastavit tisíce migrantů, pak brzy se vydají do Evropy stovky tisíc, miliony. Když nebudeme rozhodně hájit a bránit naše hranice v Evropě, pokusí se stovky milionů (lidí) z Afriky nebo Blízkého východu dorazit do Evropy, zejména do Německa. V Německu žije přes 80 milionů lidí, dovolili byste příchod dalších 50 milionů? Myslím, že lidi v Německu by to nepotěšilo, poněvadž si přejí zachovat svoji životní úroveň. Chtějí zachovat vlastní kulturu,“ řekl Morawiecki v rozhovoru pro Bild.Podle polského premiéra je dnes situace na polsko-běloruské hranici stabilní, ale „stává se stále nebezpečnější“.Polský premiér odpověděl kladně na otázku o tom, jestli migrační politika kancléřky (dnes úřadující) SRN Angely Merkelové před několika lety zkrachovala.Na hranici mezi Běloruskem a Polskem se za posledních několik týdnů shromáždilo několik tisíc migrantů, kteří se chtějí dostat do zemí EU. Polská vláda posílila ochranu hranic, přesunula tam vojáky, a čelí pokusům nelegálních migrantů o proniknutí na polské území. Obviňuje přitom Minsk z migrační krize. Bělorusko všechna tato obvinění popírá a prohlašuje, že Polsko násilně vyhošťuje migranty.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

