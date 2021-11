https://cz.sputniknews.com/20211118/prezident-zeman-byl-potreti-ockovan-proti-covidu-19-16558274.html

Prezident Zeman byl potřetí očkován proti covidu-19

Prezident Zeman byl potřetí očkován proti covidu-19

Prezident Miloš Zeman dostal již třetí dávku vakcíny proti onemocnění covid-19. S informacemi přichází server Deník N, kterému to řekla mluvčí Ústřední... 18.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-18T17:14+0100

2021-11-18T17:14+0100

2021-11-18T17:27+0100

česko

česká republika

miloš zeman

koronavirus

pandemie covidu-19 v česku. aktuální zprávy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/15917956_0:81:1200:756_1920x0_80_0_0_393180dbf78158e08e9458a9f32b2a1f.jpg

Miloš Zeman v Ústřední vojenské nemocnici druhou dávku očkování dostal 12. února, kdy byla použita vakcína Pfizer/BioNTech.Třetí dávkou se lidé mohou očkovat po šesti měsících, třetí dávku dostal také již premiér Andrej Babiš, který byl očkován 14. října.V této souvislosti prezident Zeman mohl být očkován od 12. října, v té době se již léčil ve vojenské nemocnici.Šéf lékařského konzilia Miloše Zemana Tomáš Zima uvedl, že by prezident měl zůstat v péči Ústřední vojenské nemocnice, aby nabral síly. Pro Českou televizi Zima připustil, že by prezident mohl nakrátko opustit nemocnici, aby jmenoval Petra Fialu premiérem.Připustil však, že pokud bude prezidentův stav stabilizovaný, je možná propustka na den nebo na odpoledne do domácí péče.Jmenování Petra Fialy premiérem je naplánováno na 26. listopadu.Zeman se vrátí do LánVe včerejším rozhovoru pro TV Nova Miloš Zeman uvedl, že během několika dnů bude propuštěn z nemocnice a odjede do Lán, kde chce přijmout kandidáty na jednotlivé ministry.Prezident se také domnívá, že by se naplno mohl věnovat práci zhruba během měsíce.„No, tak já pracuji už teď, ale v každém případě předpokládám, že během několika dnů budu propuštěn z nemocnice a odjedu do Lán. Tam se intenzita mé práce ještě zvýší, protože budu zejména přijímat kandidáty na jednotlivé ministry,“ uvedl Zeman v odpovědi na otázku, jak se momentálně cítí.Zemanův zdravotní stavDříve končící rektor UK Tomáš Zima pro Českou televizi prohlásil, že „stav prezidenta je příznivý a zlepšuje se“. Ještě 5. listopadu Zima přišel s oznámením, že prezidentův zdravotní stav vyžaduje nadále hospitalizaci a že se nemůže naplno věnovat práci.V polovině října ÚVN oznámila šéfovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS), že prezident není schopen práce. Právě Vystrčil patřil mezí stěžejní stoupence aktivace článku 66 ústavy a zbavení prezidenta moci.Tuto snahu ostře odsoudilo prezidentovo okolí v čele s kancléřem Vratislavem Mynářem. Sám Zeman v pozdějším rozhovoru pro Frekvenci 1 z 5. listopadu obvinil své politické nepřátele z nenávisti.Minulý týden exprezident Václav Klaus, který Zemana rovněž navštívil, vzkázal senátorům, aby za svou snahu odstranit Zemana spáchali harakiri.Připomeňme, že v pondělí ÚVN přemístila prezidenta na lůžko dlouhodobé péče, aby hlava státu mohla přijímat návštěvy.

https://cz.sputniknews.com/20211118/vlada-sr-kyvla-na-zprisneni-opatreni-sas-se-proti-navrhu-postavila-pry-znevyhodnuje-ockovane-16555484.html

https://cz.sputniknews.com/20211117/petrovi-fialovi-se-budu-snazit-vyjit-vstric-zeman-oznamil-ze-je-pripraven-vratit-se-do-prace-16549666.html

https://cz.sputniknews.com/20211115/babise-prekvapil-zdravotni-stav-prezidenta-podle-zimy-je-na-tom-zeman-cim-dal-lepe-16524970.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, miloš zeman, koronavirus, pandemie covidu-19 v česku. aktuální zprávy