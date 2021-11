https://cz.sputniknews.com/20211118/putin-naridil-evakuaci-ruskych-obcanu-z-afghanistanu-16551764.html

Putin nařídil evakuaci ruských občanů z Afghánistánu

Putin nařídil evakuaci ruských občanů z Afghánistánu

Ruské ministerstvo obrany má evakuovat v souladu s nařízením prezidenta Vladimira Putina z Afghánistánu téměř čtyři stovky lidí. 18.11.2021, Sputnik Česká republika

Z letiště Čkalovskij odletěly tři vojenské Il-76. Dopravily do Kábulu 108 tun humanitárního nákladu, zpátky povezou lidi. Kromě ruských občanů vezmou na palubu občany Běloruska, Kyrgyzstánu, Arménie, Ukrajiny a Afghánistánu.Tálibové (proti organizaci Tálibán platí sankce OSN za teroristickou činnost) zahájili zodpovědně a konstruktivně spolupráci s Moskvou při evakuaci ruských občanů z Afghánistánu, aby nedošlo k situaci jako při evakuaci Američanů z kábulského letiště, sdělil velvyslanec RF v Kábulu Dmitrij Žirnov.Žirnov dodal, že zorganizovat evakuaci ruských občanů nebylo snadné, potřebovali na to vynaložení všech sil ambasády, ale její zaměstnanci to provedli podle jeho slov „přesně, sladěně, jako jeden tým“.„Bylo potřeba shromáždit naše občany… je to ale několik set lidí, projednat s táliby algoritmus, aby se evakuace Rusů konala v bezpečných a komfortních podmínkách,“ zdůraznil.Riziko šíření terorismuStálý zástupce RF při OSN Vasilij Nebenzja promluvil o nebezpečí šíření teroristické a drogové hrozby z Afghánistánu pro sousední země.„Dnes existuje reálná hrozba rozšíření teroristických a drogových aktivit, a to i pod rouškou migrantů, na území sousedních států. Počítáme s tím, že tálibové budou i nadále plnit své sliby ohledně likvidace těchto hrozeb,“ řekl Nebenzja na zasedání RB OSN.Rusko je pro co nejrychlejší svolání mezinárodní dárcovské konference pro Afghánistán pod záštitou OSN, prohlásil stálý zástupce RF.„Pokládáme za účelné co nejrychlejší svolání pod záštitou OSN reprezentativní mezinárodní dárcovské konference s pochopením toho, že hlavní břímě ekonomické a finanční obnovy Afghánistánu po konfliktu mají nést síly, jejichž vojenské kontingenty byly přítomny v této zemi posledních 20 let,“ řekl Nebenzja.Diplomat rovněž prohlásil, že se sociální a ekonomické problémy Afghánistánu nedají překonat bez odblokování účtů v západních bankách.„Nehledě na zvýšení pomoci ze strany UN OSHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs; Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí), různých fondů a programů, nepodaří se překonat sociální a ekonomické problémy Afghánistánu bez odblokování prostředků světovými finančními institucemi,“ řekl Nebenzja.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

