V Bělorusku byl zaznamenán případ covidu-19 mezi migranty na hranicích

Běloruští zdravotníci zjistili první případ nákazy SARS-CoV-2 u migrantů na hranicích s Polskem, uvedl místopředseda Hrodenského oblastního výkonného výboru... 18.11.2021, Sputnik Česká republika

„V dopravně-logistickém centru byl zaznamenán jeden případ koronaviru. Uprchlík byl hospitalizován v Hrodenské univerzitní nemocnici,“ citoval ho Sputnik Bělorusko.Již dříve bylo oznámeno, že Bělorusko v blízké budoucnosti zahájí očkování nelegálních přistěhovalců čínským preparátem Vero Cell. Podle místních úřadů je nyní v dopravně-logistickém centru dodatečně ubytováno asi 400 uprchlíků. Dříve Minsk uvedl, že v něm již pobývá asi tisíc lidí.Ministerstvo zdravotnictví Běloruska informovalo, že za 24 hodin se na hranici s Polskem na pohotovost obrátilo devět migrantů, dva z nich byli hospitalizováni. Upřesňuje se, že dalších 28 osob přišlo na konzultaci k týmu ve službě.Podle ministerstva byla jedna z žen, které vyhledaly lékařskou pomoc, těhotná a byla odeslána na konzultaci do specializovaného centra v Grodně. Po vyšetření se vrátila ke své rodině na hranici.Ministerstvo dále uvedlo, že běloruský lékař zachránil život uprchlíkovi z Iráku. Pětadvacetiletého iráckého občana odvezla záchranná služba na pohotovost do nemocnice. Okamžitě byl proveden ultrazvuk, byly provedeny testy a stanovena diagnóza.Migrační krizeV létě se na hranicích mezi Běloruskem a Polskem a pobaltskými státy zvýšil příliv uprchlíků ze zemí Blízkého východu a Afriky, kteří se snaží dostat do západní Evropy.Situace se vyhrotila 8. listopadu, kdy se u plotů shromáždilo přes dva tisíce lidí. Několikrát se pokusili plot prorazit, ale Poláci použili slzný plyn. Migranti si pak založili spontánní tábor poblíž hraničního přechodu Bruzgi v Hrodenské oblasti.V pondělí se asi 3,5 tisíce lidí přesunulo z tábora ke kontrolnímu stanovišti a usadilo se „přímo na hraniční linii“. Následující den začaly střety s polskými bezpečnostními silami. Migranti na ně házeli kameny a klacky, zatímco oni odpovídali slzným plynem, omračujícími granáty a vodními děly.Ve středu se část uprchlíků přesunula do dopravně-logistického centra, kde pro ně Bělorusové zajistili ubytování, zatímco ostatní se vrátili do lesa.Západ z toho, co se na hranicích děje, viní Bělorusy. Nicméně Minsk opakovaně odmítl všechna obvinění z vytvoření migrační krize. Stejně tak uvádí, že Polsko násilně vyhání migranty. Tamní prezident Alexandr Lukašenko dokonce prohlásil, že země už nebude omezovat tok lidí: kvůli sankcím Západu na to prý nejsou „ani peníze, ani energie“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

