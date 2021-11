https://cz.sputniknews.com/20211118/v-nemecku-odmitli-uzavreni-hranic-s-polskem-16558576.html

V Německu odmítli uzavření hranic s Polskem

Německo se nechystá uzavírat hranice s Polskem, nebude to řešením migračního problému, oznámil to německý ministr vnitra Horst Seehofer. 18.11.2021, Sputnik Česká republika

Polsko hrozí zavřením železničního přechoduPolsko dalo Bělorusku ultimátum. Pokud nedojde ke stabilizaci situace, hrozí uzavřením železničního hraničního přechodu v Kuznici, uvedlo v prohlášení polské ministerstvo vnitra.„Ministr (vnitra a správy Polska) Mariusz Kamiński pověřil vrchního velitele Pohraniční stráže, aby se obrátil na předsedu Státního pohraničního výboru Běloruské republiky generála A. Lappa s dopisem, v němž ho vyzve ke stabilizaci situace u hraničního přechodu Kuznica. Pokud na tuto výzvu nebude reagováno, polská strana pozastaví provoz železničního hraničního přechodu,“ uvádí se v prohlášení.Polský premiér Mateusz Morawiecki dnes vyjádřil obavy, že když se dnes nepodaří zadržet „tisíce“ migrantů, zamíří brzy do Evropy již „stovky tisíc“ a „miliony“.Situace na hranicích a migrační krizePřipomeňme, že v létě na hranici Běloruska a Polska, a také Běloruska a pobaltských zemí, značně zesílilo proudění uprchlíků z Blízkého východu a Afriky, kteří se snažili dostat do západní Evropy. Situace se vyhrotila 8. listopadu, kdy se u hraničního přechodu shromáždily asi dva tisíce migrantů, kteří si zde spontánně založili tábor.Tento týden se uprchlíci přesunuli na hraniční přechod Bruzgi na bělorusko-polské hranici a v úterý se pokusili prolomit hranici, ale polské bezpečnostní složky je zastavily pomocí speciálních prostředků. Vyšetřovací výbor Běloruska se začal situací zabývat kvůli použití zvláštních prostředků: migranti, kteří se snažili prorazit hranici, se fyzicky nacházeli na běloruském území. Agentura později zahájila trestní řízení a jednání polské strany kvalifikovala jako trestný čin proti bezpečnosti.Západ z toho, co se na hranicích děje, viní Bělorusy. Nicméně Minsk opakovaně odmítl všechna obvinění z vytvoření migrační krize. Tamní prezident Alexandr Lukašenko dokonce prohlásil, že země už nebude omezovat tok lidí: kvůli sankcím Západu na to prý nejsou „ani peníze, ani energie“.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

