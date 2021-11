Válek prosazuje zachování PCR testů. Podle něj to není potřeba tak hrotit

„Jsme přesvědčení, že PCR test ručí po nějakou dobu za to, že nemůžeme ohrozit své příbuzné. Není to ale o tom, že já bych se nemohl nakazit, zvyšuji tím nicméně pravděpodobnost, že nenakazím své okolí. Myslíme si, že je potřeba dávat společnost dohromady, ne ji rozdělovat. Je zbytečné kvůli něčemu, co chrání mé okolí, to takhle hrotit,“ uvedl dnes k uznávání PCR testů.