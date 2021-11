https://cz.sputniknews.com/20211118/za-stredu-laboratore-odhalily-vice-nez-14-tisic-pripadu-covidu-19-16551565.html

Za středu laboratoře odhalily více než 14 tisíc případů covidu-19

Česká republika se potýká s velkými přírůstky covidových čísel. Za včerejší den přibylo v zemi 14 119 případů nemoci. V nemocnicích se nachází 4440 lidí s... 18.11.2021, Sputnik Česká republika

Vůbec největší nárůst nových případů koronaviru zaznamenaly laboratoře v úterý, kdy šlo o 22 511 případů nemoci covid-19. Jde o největší číslo za jediný den za celou dobu epidemie v zemi a zhruba o čtvrtinu víc, než byl dosavadní rekord z letošního 6. ledna.Včerejší údaj je sice výrazně nižší, avšak na středu připadl státní svátek, kdy se obyčejně méně testuje. I přesto však přibylo přes 14 000 nakažených, což je o asi 600 víc než před týdnem a o 2500 víc než v pondělí. Z celkového počtu 14 119 pozitivních testů byla víc než tisícovka zjištěna u rizikové skupiny lidí starších 65 let.Denní nárůsty počtu nákaz v Česku stoupají asi od začátku září, avšak poslední měsíc rostou velmi prudce. Roste i takzvané incidenční číslo, tedy počet nově nakažených za uplynulých sedm dní na 100 000 obyvatel. K dnešku stouplo z 813 na 819 případů, ještě před týdnem se ale toto číslo pohybovalo pod 600 případy v přepočtu na obyvatele za týden.Kvůli skokově rostoucímu počtu nakažených podle ministerstva zdravotnictví i odborníků hrozí to, že pacienti s covidem znovu zahltí jednotky intenzivní péče a kapacity tak nebudou stačit na péči o akutní pacienty.Jak politici, tak odborníci varují před tím, že situace se může zhoršit. Vyzývají občany, aby se ti, co tak dosud neučinili, nechali očkovat. V nemocnicích a na jednotkách intenzivní péče totiž končí zejména neočkovaní. Očkování podle odborníků chrání před těžkým průběhem nemoci a významně snižuje riziko úmrtí.Bavorský model v ČRNutno podotknout, že kvůli zvyšujícím se číslům dosluhující předseda české vlády Andrej Babiš prohlásil, že z neděle na pondělí bude v České republice zaveden tzv. bavorský model. Znamená to, že již nebudou uznávány antigenní a PCR testy pro prokázání bezinfekčnosti a nově bude platit jen potvrzení o vakcinaci anebo potvrzení o prodělané nemoci. Zavedení nouzového stavu ale podle něj není na pořadu dne. Babiš přitom opakovaně zdůraznil zásadní význam očkování.Babiš se zároveň vyjádřil ke komunikaci mezi starou a vznikající vládou ohledně prohlubující se covidové krize. Podle jeho mínění by se členové vznikající vlády měli více zapojovat do řešení současného problému. Andrej Babiš také dodal, že zpřísnění anticovidových opatření se původně plánovalo od příštího měsíce, ale vzhledem k razantnímu zhoršení situace se dosluhující vláda rozhodla zpřísnit již teď.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

