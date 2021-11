https://cz.sputniknews.com/20211119/armada-chce-pro-vysadkare-nova-auta-obrana-se-boji-ze-by-nezbylo-na-brigadu-s-niz-pocita-nato-16561669.html

Armáda chce pro výsadkáře nová auta. Obrana se bojí, že by nezbylo na brigádu, s níž počítá NATO

Armáda chce pro výsadkáře nová auta. Obrana se bojí, že by nezbylo na brigádu, s níž počítá NATO

Výsadkářům chce armáda pořídit nová lehká útočná vozidla, která mají být osmkrát dražší než dosavadní speciálně upravená auta Land Rover Defender.

Web E15 uvádí, že NATO navíc po Česku nežádá budování jednotek určených pro zahraniční mise. Stěžejní je prý těžká brigáda vyzbrojená moderními tanky či bojovými vozidly pěchoty, která má od poloviny dekády chránit teritorium České republiky.Web kromě jiného cituje mluvčího resortu obrany Jana Pejška. „Dodavatele lehkých útočných vozidel budeme zřejmě soutěžit, výsledek by měl být známý v příštím roce. Veškerá rozhodnutí ale budou na novém vedení ministerstva obrany,“ sdělil. Ten dodal, že kolegium končícího šéfa rezortu Lubomíra Metnara (ANO) o kontraktu nejednalo a do nástupu vlády Spolu a Pirátů STAN to neplánuje.Uvádí se, že útočná auta považuje za prioritu velení armády. Chce jich 159 pro 43. výsadkový pluk typu komando, který vznikl loni v říjnu. Další vozy pak mají sloužit 601. skupině speciálních sil. Nutno podotknout, že tato část zakázky podléhá utajení, protože spadá pod Vojenské zpravodajství, jednu ze tří českých výzvědných služeb.Jak deník E15 píše, vedení ministerstva není projektu nakloněno. Mimo jiné proto, že by chyběly peníze na samohybné minomety ráže 120 milimetrů pro takzvané brigádní úkolové uskupení, s nímž počítá Severoatlantická aliance, investice by se tak musela odsunout.Svůj názor vyjádřila i poslankyně Jana Černochová, nástupkyně nynějšího ministra obrany Metnara.Jak dodává web, Severoatlantická aliance klade i kvůli stávajícímu napětí mezi Polskem a Běloruskem důraz na teritoriální, nikoli expediční síly. Pokud se zaměříme na Českou republiku, pak je to zmíněná mechanizovaná brigáda, jejíž tanky T-72 a bojová vozidla pěchoty pamatují ještě minulý režim.Podle slov Černochové jezdí naši vojáci ve strojích, ve kterých jezdili jejich otcové a dědové v dobách Varšavské smlouvy. Dodala, že se to musí změnit.Nové obrněnceNejvětší armádní tendr v historii české armády provází komplikace. Zakázka za více než padesát miliard korun, která se týká nabídky na 210 kusů pásových bojových vozidel pěchoty, má totiž zásadní problém. Bylo zjištěno, že ani jeden ze tří účastníků tendru nesplňuje požadavky, a tak jejich nabídky nelze dále hodnotit.Dle informací Ministerstva obrany ČR žádná z firem nebyla z výběrového řízení vyloučena, ale o dalším postupu bude teprve rozhodnuto. Připomeňme, že se jedná o nabídky od tří potenciálních dodavatelů BAE Systems (Švédsko) s vozidlem CV90, GDELS (Španělsko) s vozidlem ASCOD a Rheinmetall Landsysteme (Německo) s vozidlem Lynx, jejichž návrhy převzal úřad 1. září.Patnáctičlenná komise, která se skládá ze zástupců ministerstva obrany a armády, ale bohužel jednoznačně dospěla k závěru, že ani jedna z nabídek nevyhovuje všem požadavkům zadavatele.Kromě toho ministerstvo dodalo, že „komise nebude dále posuzovat a zejména hodnotit stávající nabídky dodavatelů, o čemž byly firmy informovány odeslaným dopisem“.Sledujte náš kanálna jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

