Babiš: Česko nebude následovat Rakousko. Vláda schválila izolační příspěvek a krizové ošetřovné

Ošetřovné představuje 80 procent základu mzdy, příspěvek jako kompenzace platu pro osoby v karanténě bude ve výši 370 korun za den.Oba příspěvky by se měly začít vyplácet zpětně od listopadu. Na tiskové konferenci po jednání vlády pak vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček uvedl další podrobnosti ke schváleným příspěvkům.Kromě toho ošetřovné ve výši 80 procent ze základu platu bude platit do 28. února 2022. „Minimální výše ošetřovného bude 400 korun na kalendářní den,“ dodal.Vláda dnes schválila doporučení náměstka pro státní službu. Úřední pracovníci by měli kvůli pandemii koronaviru využívat především práci z domova.Na to, aby změny začaly platit, musí je schválit Sněmovna a Senát a podepsat prezident.Babiš k rakouské cestě Po dnešním jednání vlády dosluhující premiér Andrej Babiš informoval, že Česko nepůjde cestou vyhlášení plošného lockdownu a povinného očkování, jakou jde Rakousko. „Česká republika nebude následovat příklad Rakouska. V žádném případě,“ řekl Babiš. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dodal, že k současným opatřením není třeba vyhlašovat nouzový stav. Ten by byl nutný, kdyby vláda omezovala volný pohyb osob, uvedl Vojtěch.Nová opatřeníVláda v demisi včera na tiskové konferenci informovala o nových opatřeních, která by podle premiéra Andreje Babiše měla platit do půlky února.Andrej Babiš uvedl, že se vláda shodla na zavedení podobného, i když ne úplně stejného modelu, jaký platí v Bavorsku. Nová pravidla budou platit od 22. listopadu.Od 22. listopadu se mění pravidla pro testy. Ve službách, gastronomii a ubytovacích zařízeních se člověk musí prokázat kompletním očkováním, nebo proděláním nemoci. Výjimku mají děti, lidé s kontraindikací k očkování a lidé, kteří očkování podstupují.Od pondělí tedy nebudou uznávány pro vstup na hromadné akce a služby antigenní ani PCR testy.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

