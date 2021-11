https://cz.sputniknews.com/20211119/bulharsky-prezident-ve-vztazich-s-ruskem-se-mame-ridit-pragmatismem-v-soucasne-dobe-je-krym-rusky-16562132.html

Bulharský prezident: Ve vztazích s Ruskem se máme řídit pragmatismem, v současné době je Krym ruský

Kandidáti na prezidenta Bulharska – úřadující prezident Rumen Radev a rektor Sofijské univerzity Anastas Gerdžikov – vyložili svou pozici v otázkách zahraniční... 19.11.2021, Sputnik Česká republika

Podle slov Radeva nemůže být Rusko pro Bulharsko příkladem rozvoje kvůli své velikosti a specifickým rysům, obyvatelstvo země ale nemůže považovat Rusko za nepřítele.„Alespoň proto, že Bulhaři berou Rusko jako osvoboditele, mluvíme-li o paměti národa. Posuzovat Rusko začínají obyčejně ,tonoucí‘ politici, a chytají se křečovitě tohoto tématu… To hlavní je hledání dialogu za tak složité situace. Dialog mezi EU a Ruskem byl opravdu poškozen, je v kritickém stavu. A proto jak kancléřka Merkelová, tak i prezident Macron trvali na uspořádání summitu Evropská unie – Rusko. Ten se ale nekonal, a prezident Biden zahájil dialog s prezidentem Putinem mimo EU. Myslím si, že to nelze připustit. Dialog je velmi důležitý, ať už jsou naše vztahy jakkoli napjaté,“ řekl Radev v průběhu televizních debat na Bulharské národní televizi.Gerdžikov ze své strany podpořil myšlenku dialogu s Ruskem a nutnost odmítnout rozdělení společnosti na rusofily a rusofoby. Vytkl však svému oponentovi to, že neřekl nic o příslušnosti Krymského poloostrova. „Máme zájem na spolupráci s Ruskem stejně tak, jako s každou jinou zemí, která má podobnou ekonomiku… Moje pozice je následující: Krym je ukrajinský. Nevadí, jaká vlajka nad ním momentálně vlaje, protože pokaždé, kdy anektuje kterákoli země nějaké území, vztyčí tam svou vlajku,“ prohlásil Gerdžikov.Radev podle svých slov zastává i nadále pozici, kterou vyslovil v předvečer prezidentských voleb v roce 2016: v zahraniční politice je potřeba se řídit pragmatismem. Upozornil na to, že stejný názor má také Německo, které investuje do společných projektů v oblasti energetiky.Jak podotkl Gerdžikov, vystoupil by pro zrušení sankcí proti Rusku, kdyby se Rada EU usnesla, že byly všechny problémy v Rusku vyřešeny: otázka příslušnosti Krymu a ochrana lidských práv.„V takovém případě by mělo Bulharsko samozřejmě podpořit zrušení sankcí, není to ale možné, dokud tyto problémy existují… Na každém člověku záleží, jeho práva je potřeba hájit. Za druhé, svoboda je to nejdůležitější. Je třeba ji zachovávat, protože jde o evropské hodnoty,“ poznamenal rektor Sofijské univerzity.„Naprosto s tím souhlasím. Avšak než se vrhneme na pomoc demokracii v jiných zemích, podívejme se nejdříve na problémy bulharské demokracie, která je už dávno na umělé ventilaci plic. Právě na to musíme soustředit naše úsilí,“ odpověděl Radev.Okomentoval také špiónské skandály z posledních let spojené s Ruskem. Podle slov Radeva prokuratura, když to odhaluje, přehlíží skutečnost, že bulharské speciální služby umožňují únik informace.„Velmi si vážím této kultury (ruské), je mi velmi sympatická, neznamená to však, že musíme snášet takový postoj, jako v případě s Běloruskem, kdy nás (v Rusku) pokládají za napůl ruské území. To už nemůže dále pokračovat,“ prohlásil ze své strany Gerdžikov.Druhé kolo prezidentských voleb v Bulharsku se má konat v neděli. V prvním kole získal úřadující prezident Rumen Radev 49,42 % hlasů, a jeho hlavní soupeř Anastas Gerdžikov – 22,83 %.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

