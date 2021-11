https://cz.sputniknews.com/20211119/certice-s-dracici-v-jednom-tele-polonaha-motorkarka-blanarovicova-ukazala-jak-vypadat-na-18-16556194.html

„Čertice s dračicí v jednom těle.“ Polonahá „motorkářka“ Blanarovičová ukázala, jak vypadat na 18

„Čertice s dračicí v jednom těle.“ Polonahá „motorkářka“ Blanarovičová ukázala, jak vypadat na 18

Herečka a zpěvačka slovenského původu Yvetta Blanarovičová, která za dva roky oslaví šedesátiny, zase předvedla, že nad časem má moc a sílu. 19.11.2021, Sputnik Česká republika

2021-11-19T06:57+0100

2021-11-19T06:57+0100

2021-11-19T06:57+0100

celebrity

yvetta blanarovičová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1110/03/11100348_0:112:1200:787_1920x0_80_0_0_6d85a69d1ce54ed938971445393beacf.jpg

Na instagramovém profilu zveřejnila dechberoucí fotografii v podprsence od plavek a šortkách na motorce. Je to sice snímek, který byl pořízen před šesti lety, stejně ale vyvolal šok u sledujících, poněvadž po padesátce málokterá žena dokáže vypadat jako mladá dívenka.„Při focení před 6 lety pro #harleydavidson. Není čas, ztrácet čas. Žijme každou minutu, každou vteřinu,“ uvedla v popisku k fotografii celebrita.Lidé zanechali pod statusem emotivní poznámky. Většina sledujících vyzdvihla, jak mladistvě vypadá Yvetta.„Tipoval bych tak 26letá holčina,“ uvedl Tomáš Mayer.„20? Neskutečná,“ neskrývá své nadšení Hanka Skoty.„Wau Yvetko! Dvacítku schováte do kapsy,“ zareagovala Jiřina Plesníková.„Yvetto, tady jste jako 20. Takovou figuru bych ve Vašem věku chtěla mít,“ popsala své touhy Pavlina Fousová.„Super Harley-Davidson a ta krásná sexy 18 na něm, bomba,“ podotkl Jiří Socha.„Klobouk dolů, krásná,“ konstatovala Dana Kovařová.„Yvetto, doufám, že se neurazíte, když řeknu... Vy jste normální šelma!“ neskrývá emoce Radim Richi.Yvetta BlanarovičováYvetta Blanarovičová je slovenská herečka a zpěvačka, která již dlouhá léta žije v Praze. Pokud jde o její vzdělání, má vystudovanou státní konzervatoř v Žilině a Pražskou konzervatoř.Tato sympatická kráska si zahrála v několika filmech, přičemž ji asi nejvíce proslavila role čertíka ve filmové pohádce Princezna ze mlejna režiséra Zdeňka Trošky. Do povědomí diváků se dostala i díky roli čarodějnice Černavy v pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci.Objevila se také v oblíbených seriálech – české Pojišťovně štěstí či slovenské Ordinaci v růžové zahradě. Známá je i ze seriálu Ulice. Půvabná Slovenka ale působí také v divadle, kde byla obsazena například do několika rolí v Národním divadle a v Realistickém divadle v Praze. Věnuje se i dabingu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210224/bohyne-sedmapadesatileta-blanarovicova-prekvapila-sledujici-hlubokym-vystrihem-13237079.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yvetta blanarovičová