ČR hrozí 7% inflace, možná blackout. TOP 09 vysvětila kanceláře po KSČM. Čeká nás středověk?

ČR hrozí 7% inflace, možná blackout. TOP 09 vysvětila kanceláře po KSČM. Čeká nás středověk?

Babišova vláda odchází, nastupuje nová. Bude muset zabrat, protože nastal čas činů, nikoli emocí. Roste inflace, drahé jsou energie a potraviny atd. Vymlouvat... 19.11.2021

2021-11-19T18:44+0100

2021-11-19T18:44+0100

2021-11-19T18:44+0100

Máme nápadně velkou inflaci. Jak si ji vysvětlujete, co ji způsobilo. Jak to bylo v minulosti?Harnach: Během covidu neustala snaha prodávat ani nakupovat. Teď zaznamenáváme silný meziroční ekonomický růst, ale vzniklý deficit, resp. státní dluh, je velký. Bylo by naivní z toho vinit jen covid. Inflace obecně jde ruku v ruce s politickými procesy. Momentálně je opravdu inflace vyšší…V minulosti byla situace ale i taková, že mezi léty 1991–1998 činila inflace dokonce 56, 6 % (1991), dále 20,8 % (1993). V roce 1994 byla inflace desetiprocentní. Tehdy inflaci vyvolala liberalizace cen a devalvace koruny. Ceny rostly také v důsledku přechodu na jiný ekonomický systém i kvůli rozpadu ČSFR. V té době se změnil ale také charakter a výše příjmů lidí. Čisté mzdy sice mohly předbíhat růst inflace, ale musíme vycházet z toho, kolik lidí má průměrný plat a co komu zbyde po zaplacení daní…Např. v roce 2018 dvě třetiny zaměstnanců na průměrný plat nedosáhlo…Jinak v roce 2003 byla inflace téměř nulová. Po řadu let jsme viděli, že průměrná inflace u nás byla zhruba 2,5-3 %. Tzn. současných 5,8 a predikovaných 7 % vybočují, nenechme se zaskočit, viděli jsme i větší inflace v minulosti. Každopádně to není nic příjemného…Šafář: Čeká nás mnoho problémů, největším problémem je právě inflace jak v ČR, EU či USA. Nejmenším důvodem je covid. Být ekonomika zdravá, poradila by si snáze. Je to jako se zdravím. Ve zdravém těle – zdravý duch…Skutečnou příčinou je nerovnováha v produkci peněz a produkci ekonomiky vůbec. Za hlavního viníka – když pominu banky – tu považuji energetický sektor, který asi nepředvídá, vždyť energie dnes stojí za vším. ČSSR bývalo součástí jednotné energetické soustavy. V našich časech dochází k její další fragmentaci.V Německu a Rakousku se přitom zřekli jaderných zdrojů energie (Rakousko je dokonce proti nim), kupují si elektřinu od ČR, ale cestou emisních povolenek nás EU trestá za to, že při výrobě proudu dílem spalujeme fosilní palivo. Přitom proud v síti ČR vyrovnává a stabilizuje i okolním zemím. Kdyby se u nás dostavěly nové bloky jaderné elektrárny, nemohly by nás uvedené státy do té míry zneužívat: Němci si u nás vlastně koupí levnou energii, my jim to zaplatíme v emisních povolenkách, pak se nemůžeme divit, že babička z Horní Dolní nemá na energii…Další fází je drahota plynu. Německo nemůže certifikovat Nord Stream 2 rychle, protože čelí enormnímu politickému tlaku. Ropná pole v Norsku, Holandsku a Británii neprodukují tolik, kolik dříve. Do toho všeho se ještě promítá cena zkapalněného plynu, kdy lodě s touto komoditou plují raději do Asie, kde je nejlepší výkupní cena. Tak se nedivme, že když je drahá energie, prodražuje se výroba a zvedají se ceny úplně všeho.Tohle nemá na svědomí covid, ale krátkozrakost politické garnitury, která si myslí něco ve stylu že „po nás potopa“… Covid jako výmluva, přišel jako na zavolanou. Strach z Ruska pak může způsobit, že nám tu třeba vznikne nedejbůh blackout. Můžeme si potom popovídat, jak nám stoupla životní úroveň…Dlouhodobě se u nás říká, že žijeme v nejlepších časech… Že se máme dobře.Harnach: Pokud se berou v potaz ty nejideálnější současné podmínky, mohlo by se zdát, že se máme lépe než dříve. Kdo ale dosáhne na ty ideální podmínky?Můžete říci ještě něco k mechanismům, které vedou k inflaci? Zlí jazykové ve všech časech uklidňují, že dobře už bylo…Harnach: V ekonomice není nic stabilního, vymlouvat se na to by bylo hloupé. Přednostně sledujeme změny ekonomik, na nichž závisíme, hovořím o evropské, ale i americké ekonomice. Tyto nyní naakumulovaly peníze, které není kvůli lockdownům za co utrácet. Covid způsobil, že k penězům není dostupný ekvivalent ani ve zboží, ani ve službách. Navíc se zmíněné ekonomiky vyznačují tím, že mohou do systému kdykoli napumpovat peníze nové, díky čemuž vzniká nadbytek likvidity.Teď tu máme značně vysokou inflaci, pro niž podmínky vznikaly řadu let, kdy byla tato paradoxně nízká; dvakrát jsme byli i v deflaci. Záporná inflace mívá nepříznivý dopad na ekonomiku. Covid je jen asi určitá souhra okolností, přesto významná.Byly rozběhnuté byznysy, třeba pohostinství, přeprava, letecké společnosti. Kvůli lockdownům různá odvětví práci nemohla vykonávat… Koalice Spolu by měla zvážit, zda před nástupem do funkce slibovat, že lockdown nebude. Ekonomka se propadla přece právě kvůli lockdownu. Kolik takových systém vydrží?Šafář: Tištění nekrytých peněz, tzv. kvantitativní uvolňování peněz do ekonomiky, které se praktikuje v EU a USA (jakož i u nás), to je hřebíček do rakve systému. Přidá-li se k tomu epidemie, emise zesílí. Jde o nekonečný kolotoč stále nových peněz. Americký FED v roce 2020 uvolnil kvůli coronaviru 700 mld. dolarů, v přepočtu asi 16,5 bilionu Kč.V minulosti jsme zažili různé „měnové reformy“. Doufám, že se jich nedožijeme znovu…Každá nová vláda hodně slibuje. Babišova vláda se v ekonomickém sektoru podle mě osvědčila i neosvědčila. Stát možná byl řízen jako firma, ale nejsem si jistý, zda byla odcházející vláda dobrým „krizovým manažerem“… Koalice Spolu hlavně říkala – „Máme šanci zastavit lockdown“… Naopak od Trikolory jsme z úst paní Majerové-Zahradníkové slyšeli varovnou predikci, „že se to tu stejně zase zavře“…Harnach: Co víme je, že současná inflace překročila původní odhady, takový nárůst ČNB neočekávala: Meziroční inflace v ČR stoupla v říjnu na 5, 8 %, tato data uvádí Český statistický úřad (ČSU). V praxi je to o tom, že v řádech desítek procent podražily pohonné hmoty čili paliva, energie, dílem také potraviny, stavební materiály. Situace je horší, než se oficiálně přiznává. A to nám souběh krizí nekončí…V dnešní situaci navazujeme na vládu, která štědře rozdávala důchodcům, studentům, která snižovala daně, která zvyšovala důchody. Ano, marketingově z toho profitovala, ale činila tak… Teď přichází vláda nová, která riskuje onu inflaci a zadrhnutí ekonomiky, dále deficit zboží, čipů do aut…Tato vláda by měla rozvíjet infrastrukturu, udržovat zaměstnanost, dodržovat závazky v oblasti obrany, vyplácet důchody…. Přitom si dává závazek, že bude šetřit. To je dle mého rozporuplné zadání. Pokud bude šetřit, tak se znelíbí všem těm, komu dřívější Babišova vláda dávala či slibovala. Takže toto je čas pro profesionály, nikoli na emoce či nepromyšlené experimenty…Šafář: Nová vláda se bude mít s čím potýkat, proto nechápu, proč svoji kampaň stavěla na negaci (antiBabiš). Dosluhující vláda vydávala protichůdná protiepidemická nařízení, omlouvala to tím, že covid neznáme a že se podobně chovají vlády v okolních zemích. Tím spíš by si měla promyslet koalice Spolu lepší koncepci a vyhnout se případnému zmatečnému jednání. To, že na toto nevynaložila dost sil, to mě zatím vede k domněnce, že zase žádnou koncepci (jen tak) nespatříme. Občas je lépe vědět, co přesně a proč se bude dělat. Oni zatím po komunistech vysvětili prostory... Tohle je podle mne středověk, nikoli moderní ekonomika.Co by měl dělat občan?Harnach: Banky mají hodně peněz, nechtějí je držet, proto jsou úroky většiny bank stále nízké, nemají, kam je profinancovat. Není komu poskytovat úvěry, hlavně v podnikatelské oblasti; kvůli lockdownu si podnikatelé neberou úvěry…Dříve rostly ceny dluhopisů. Tento trend se zastavil, dluhopisy se propadly. Souvisí to se zvyšující se úrokovou sazbou ČNB. Nejsou na tom dobře penzijní fondy, jsou v problémech, protože investují do dluhopisů. Úrokové sazby stoupají, cena dluhopisů klesá. Penzijní fondy znehodnocují vklady, které jsou tam na dlouhá léta. Vklady nejsou umístěny výnosně…V minulém období výrazně profitovaly naopak nemovitosti. Rostly o desítky procent ročně – investiční byty a pozemky, ba lze konstatovat, že jejich ceny se vyšplhaly až nad ekonomicky odůvodnitelnou míru. Dále velmi profitovaly akcie, které ostatně mají za sebou období silného růstu. Zatím jsou velmi spokojeni investoři do akcií a nemovitostí. Ale jak to bývá v tomto světě, není to žádná záruka toho, co přijde dál. Určitá korekce nastala u investičního zlata. Mně z toho vyplývá, že by se měli lidé pokusit o investici v každé době. Platí, že vydělají ti, kdo se zkrátka odváží. Není vždy jen dobře. Zároveň není důvod si myslet, že nemůže být lépe.Děkujeme oběma respondentům za interview.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika

2021

