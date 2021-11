https://cz.sputniknews.com/20211119/dalsi-hrebicek-do-nestability-fiala-si-vzal-do-tymu-lidi-kteri-mu-mohou-zlomit-vaz-16565485.html

Další hřebíček do nestability. Fiala si vzal do týmu lidi, kteří mu mohou zlomit vaz

Další hřebíček do nestability. Fiala si vzal do týmu lidi, kteří mu mohou zlomit vaz

Seznam budoucích ministrů je venku. Co čekat od nového kabinetu? Bude to jízda velmi hrbolatá, až nás z toho bude brnět kostrč. 19.11.2021

Dort zvaný nová vláda je v troubě a pomalu se začíná péct. Jen ta vůně se zatím neline. Ve středu designovaný premiér Petr Fiala navštívil pana prezidenta Miloše Zemana v Ústřední vojenské nemocnici, v níž je hospitalizován od 10. října. Tam mu představil jména, která by chtěl do svého vládního týmu.Výsledek? „Pan prezident mi sdělil výhrady k jednomu jménu. Nicméně jsme se dohodli, že to jméno zatím nebudu prozrazovat, protože se nejdříve chce se všemi kandidáty setkat osobně,“ nechal se slyšet Fiala. Prezident byl přísnější. „U několika ministrů mám podezření, že resortu, který mají řídit, vůbec nerozumí, protože se jím nikdy nezabývali, tak budu tak tolerantní, že velmi pravděpodobně svoje veto vztáhnu pouze k jedné jediné osobě,“ řekl Miloš Zeman. Nebudeme se zastavovat na osobě Jana Lipavského od Pirátů, který jako kandidát na ministra zahraničí brzdí hladké sestavení vlády. Pohleďme na Fialovu vládu jako celek z úhlu pana prezidenta.Tak především je zajímavé, že do vlády se nechtělo některým žhavým kandidátům na ministerská křesla. U vládního vesla nebude sedět šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Resort práce a sociálních věcí nebude vést Olga Richterová. Obě vedou Poslaneckou sněmovnu.Místopředsedkyně KDU-ČSL Šárka Jelínková nechce být ve vládě. Oznámila, že dá přednost rodině. Ve vládě nebude ani další místopředseda strany Petr Hladík, o němž se spekulovalo v souvislosti s ministerstvem životního prostředí. Jakuba Michálka, kandidáta na post ministra pro legislativu, pro změnu vybili vlastní Piráti.Jen tak pro zajímavost, Fialova vláda bude vláda kantorů a politologů. Snad každý druhý budoucí ministr si přičuchl k tomu či onomu oboru, včetně samotného designovaného premiéra. ()Pak je tu místopředseda vlády a ministr zdravotnictví, kterým má být Vlastimil Válek. Jak ukazují poslední dny, výměna Vojtěcha za Válka nebude žádné terno. Ani pětikoalice neví, jak z covidu ven. Plácá se v tom. O budoucím vládním kabinetu Sputnik hovořil s politickým analytikem a sociologem Janem Klánem.„Některá jména mě velice překvapila, protože se nejedná o nikoho moc známého. Navíc někteří vůbec zřejmě nevědí, jak daný resort vlastně řídit, když k tomu nemají adekvátní vzdělání. Zde bude záležet na tom, jakými odborníky se obklopí. Nicméně v celé škále ministryň a ministrů mě překvapilo to, že mnozí byli v minulosti vyšetřováni buď pro podezření z korupce, nebo z jiných deliktů.Jedná se o zajímavé zjištění, protože pokud ze sociologických průzkumů víme, že lidem nejvíce vadí korupce, tak nechápu, proč si pan Fiala bere do týmu takové lidi, kteří mu mohou lidově řečeno zlomit vaz. Nehledě na to, že si uměle vytvořili několik ministerských postů navíc, jen aby měli nějaký příjem a svým koaličním partnerům dali zadostiučinění. To je dle mého názoru další hřebíček do nestability onoho slepence mnoha stran. Už od začátku dělá pan Fiala chyby, když nejprve tvrdí, že se musí šetřit a na druhou stranu sama jeho strana ODS například v Senátu zablokovala zmrazení platů politiků, nebo když se uměle vytváří místa ve vládě. Tohle si lidé musí pamatovat, a pokud chce například levice opět uspět, tak tuto věc musí neustále omílat ve veřejném prostoru,“ míní politický analytik.Dá se podle seznamu usuzovat, jakým stylem bude vládnout a co naší republiku čeká?„Tak od začátku je jisté, že dojde k návratu neoliberální politiky, jakou jsme tady měli za vlád Mirka Topolánka nebo Petra Nečase a to jen s tím rozdílem, že si současná vláda zcela jistě dá pozor na likvidaci sociálního státu, byť se o jeho likvidaci (třeba i nenápadnou) bude snažit. O tom není žádný pochyb. Peníze budou až na prvním místě. Lze ale vysledovat, že se bude jednat o vládu chaotiků. To už můžeme vidět na současném boji proti pandemii koronaviru, když kandidát na ministra zdravotnictví pan Válek se svým týmem jednou říká to, podruhé ono a ve finále raději končící vládě s ničím nepomůže, protože to vnímá jako past. Takhle politika nemůže fungovat.Ve vyspělých západních demokraciích se končící vláda většinou domluví s nastupující na nějakém konsenzu a to ve chvílích krize. Není totiž možné, aby nová vláda zrušila vše, co předchozí zavedla. Samozřejmě, že se to stát může a v našich podmínkách to bylo poměrně pravidlem. Pokud totiž začne šmahem rušit vše, tak to bude stát více peněz, než kdyby to zůstalo zavedeno, a to je špatně. Navíc to přináší značný zmatek a chaos do společnosti, což posléze snižuje důvěru ve státní instituce,“ říká pan Klán.Zkuste si tipnout, udrží se tato vláda celé čtyři roky. Třeba takoví Piráti nejsou moc stabilní koaliční partneři.„Piráti jsou případ sám pro sebe. Navenek se tvářili jako levicová strana, aby následně vlezli do holoportu se silně pravicovou stranou STAN pana Rakušana. Navíc jsou za hlupáky, když hnutí STAN zaplatili volební kampaň, aby je následně lidé ze STAN přeskákali pomocí kroužkování. Navíc některá silná prohlášení Olgy Richterové již ukazují na to, že Piráti budou nespolehlivými partnery. Zde je potřeba si uvědomit, že nová vláda je vůbec nepotřebuje, takže v opozici již nic nezískají a pravděpodobně skončí jejich sláva, protože se vládně zdiskreditují a to ve chvíli, kdy například na ministra zahraničí nominují Jana Lipavského, kterého odmítá jmenovat prezident Zeman. A já se prezidentovi vůbec nedivím. Jak může být ministrem zahraničí člověk, který šíří nenávist vůči Rusku a Číně? Takový člověk dělá více škody, než užitku.Jinak si troufnu říci, že vláda vydrží celé 4 roky, byť s různými obměnami ale vydrží, protože je spojuje honba za mocí a kapitálem. Vaz by jí jedině mohlo zlomit nezvládnutí nastupující ekonomické i zdravotní krize, ale i tak by se museli trhnout krom Pirátů například lidovci. Tyto dvě strany jsou totiž nejméně důvěryhodné. Piráti to již ukazují svoji zhrzeností a KDU–ČSL je natolik „prodejnou“ stranou, že ta půjde s kýmkoliv, když z toho bude mít zisk. Ostatně v letech 2013 – 2017 vládla s Andrejem Babišem a nijak to lidovcům nevadilo, aby následně otočili jako korouhvička podle větru,“ říká politický analytik Jan Klán.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

