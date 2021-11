https://cz.sputniknews.com/20211119/evrope-byla-predpovezena-studena-zima-bez-nord-streamu-2-16564408.html

Evropě byla předpovězena studená zima bez Nord Streamu 2

Evropě byla předpovězena studená zima bez Nord Streamu 2

Evropa může narazit na poruchy v zásobování elektrickou energií, bude-li zima chladná, píše francouzský list Le Monde s odvoláním na šéfa burzovní společnosti... 19.11.2021, Sputnik Česká republika

Odborník spojil nebezpečí výpadků elektřiny s nedostatkem jiných druhů paliva: za nedostatku plynu začaly evropské země příliš aktivně spotřebovávat jiné druhy energie.Doporučil urychlit proces vydání povolení plynovodu Nord Streamu 2 ze strany Německa, aby se zabránilo vyostření palivové krize.Novináři Le Monde poznamenali, že pozastavení certifikace ruského plynovodu v tomto okamžiku může mít záporný vliv na situaci s palivem v Evropě.„Rozhodnutí Německa o pozastavení bylo učiněno v kritickém okamžiku, kdy se spojilo hned několik činitelů: zásoby jsou anomálně malé, v infrastruktuře dochází k haváriím, větry jsou příliš slabé na to, aby fungovaly větrné farmy, a v Německu a Velké Británii se zvýšila spotřeba metanu. A navíc zvýšená poptávka po zkapalněném zemním plynu v Asii přivedla k růstu cen v Evropě,“ napsal autor příspěvku Jean-Michel Bezat.Nord Stream 2 je plynovod o kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně od pobřeží Ruska před Baltské moře do Německa. Jeho výstavba byla ukončena v září. Německá Spolková síťová agentura (BNA) v úterý oznámila, že pozastavila započatou 8. září certifikaci Nord Streamu 2 AG.Jakožto nezávislý operátor Nord Stream 2 může být certifikována pouze německá dceřiná společnost Nord Stream 2 AG, která se má stát majitelkou a operátorkou německé části plynovodu. Poté, co podá nový balík dokumentů, obnoví BNA proces certifikace a přijme rozhodnutí ve stanoveném čtyřměsíčním termínu. Pak bude návrh rozhodnutí německého regulačního úřadu předložen Evropské komisi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko, plyn, eu, nord stream 2