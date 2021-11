Francouzský prezident Macron chce i dál tlačit na běloruského prezidenta Lukašenka

https://cz.sputniknews.com/20211119/francouzsky-prezident-macron-chce-i-dal-tlacit-na-beloruskeho-prezidenta-lukasenka-16561435.html

Macron ve čtvrtek telefonoval s polským prezidentem Andrzejem Dudou a polským premiérem Mateuszem Morawieckim. Strany mluvily o situaci na polsko-běloruských hranicích.Dále je zdůrazněno, že Macron potvrdil potřebu poskytnout humanitární pomoc těm, kteří se ocitli na hranicích.Situace na hranicích a migrační krizePřipomeňme, že v létě na hranici Běloruska a Polska, a také Běloruska a pobaltských zemí, značně zesílilo proudění uprchlíků z Blízkého východu a Afriky, kteří se snažili dostat do západní Evropy. Situace se vyhrotila 8. listopadu, kdy se u hraničního přechodu shromáždily asi dva tisíce migrantů, kteří si zde spontánně založili tábor.Tento týden se uprchlíci přesunuli na hraniční přechod Bruzgi na bělorusko-polské hranici a v úterý se pokusili prolomit hranici, ale polské bezpečnostní složky je zastavily pomocí speciálních prostředků. Vyšetřovací výbor Běloruska se začal situací zabývat kvůli použití zvláštních prostředků: migranti, kteří se snažili prorazit hranici, se fyzicky nacházeli na běloruském území. Agentura později zahájila trestní řízení a jednání polské strany kvalifikovala jako trestný čin proti bezpečnosti.Západ z toho, co se na hranicích děje, viní Bělorusy. Nicméně Minsk opakovaně odmítl všechna obvinění z vytvoření migrační krize. Tamní prezident Alexandr Lukašenko dokonce prohlásil, že země už nebude omezovat tok lidí: kvůli sankcím Západu na to prý nejsou „ani peníze, ani energie“.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

